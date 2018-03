CADAVERI DERUBATI/ Torino, rubavano anche i denti d'oro ai morti: denunciati 15 becchini

Conclusa la seconda aprte dell'indagine sui becchini dei cimiteri torinesi, che durante l'esumazione dei cadaveri rubavano loro anche i denti d'oro e altri oggetti preziosi

12 marzo 2018 Paolo Vites

Necrofori in azione al cimitero comunale di Torino, finalmente le indagini cominciate nel 2016 hanno portato alle misure cautelati ai domiciliari per quindici persone accusate di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione, falsificazione di atti, peculato, distruzione e sottrazione di cadavere, ricettazione e concussione. In realtà già nel 2017 dieci persone erano state denunciate per tale attività, ma evidentemente i colleghi non si sono fermati. Un caso sconcertante, soprattutto perché accaduto non nel piccolo cimitero di una lontana cittadina di campagna, ma in quello di uno dei maggiori capoluoghi italiani. In sostanza, durante l'esumazione dei corpi, approfittando dell'assenza di parenti che invece dovrebbero essere presenti in questi casi, queste persone rubavano ogni possibile oggetto prezioso che era stato messo nella bara con il defunto, arrivando anche a strappare i denti d'oro dai resti mortali. Ripugnante l'idea, vigliacco il gesto.

Secondo la legge italiana, le esumazioni vengono eseguite ogni dieci anni per chi è stato sepolto in terra e ogni 40 anni per chi sepolto in un loculo. Il che significa migliaia di casi. Dopo di che i becchini alteravano i verbali scrivendo che i cadaveri risultavano ancora non decomposti e per cui si riteneva necessaria la cremazione. In tal modo spariva ogni traccia. Con questi furti, i necrofori ottenevano un indennizzo di 20 euro a corpo eliminato. I sospetti erano nati nel 2016 quando l'amministratore delegato dell'Afc, la società che gestisce i cimiteri torinesi, aveva sporto denuncia per "comportamenti illeciti durante le esumazioni delle salme", osservando i bilanci e i rimborsi concessi. Non solo rimborsi, perché i necrofori vendevano poi gli oggetti preziosi a ricettatori. E infine, vista l'atmosfera che si respira in un cimitero, i becchini sono stati filmati a organizzare grigliate tra le tombe durante l'orario di lavoro. Qualcuno potrebbe girare un bel film horror su questa incredibile storia che non è detto avvenga normalmente anche in altri cimiteri italiani.

