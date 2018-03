MillionDay/ Estrazione oggi: numeri vincenti! Arriverà la sesta vincita milionaria? (12 marzo 2018)

12 marzo 2018 Silvana Palazzo

MillionDay, estrazione di oggi

La settimana si apre con MillionDay, che torna con una nuova estrazione oggi, lunedì 12 marzo 2018. I numeri vincenti cambiano, ma non le modalità di gioco che si confermano molto semplice: basta giocare 5 numeri, tra 1 e 55, con un euro (l'importo della giocata è fisso). Chi non vuole scegliere ogni giorno nuove combinazioni fortunate può sfruttare la possibilità di abbonare la giocata, fino ad un massimo di 20 giorni consecutivi. Potete farlo in ricevitoria, compilando la tradizionale schedina cartacea, o tramite quella digitale creata sull'App Lotto. In questo caso basta mostrare al ricevitore la schermata con il QR-COde ed effettuare il pagamento. Si può giocare in alternativa online tramite conto gioco sui siti dei rivenditori abilitati alla raccolta a distanza e su App Lotto. Ricordate che c'è tempo fino alle 18.45, mentre dalle 19.05 in poi si può giocare solo per il giorno successivo. Alle 19 è fissata l'estrazione per la quale si decide di partecipare.

MILLIONDAY, L'ESTRAZIONE DI OGGI

Dopo l'estrazione di ieri sera del MillionDay, torna oggi un nuovo appuntamento con i numeri vincenti del concorso di Lottomatica. Sono tornati il 46 e il 29, i numeri più frequenti del gioco. Questa coppia si è distinta ancora una volta uscendo nella cinquina di ieri. Questi estratti si confermano i più vincenti del concorso, visto che hanno collezionato ben 16 presenze insieme. Sono cinque invece le uscite per 43, 15, 16, 47, mentre fanno poker il 47, 44, 5, 48 e 34. Al contrario l'unico numero mai estratto resta il 30. Seguono il 27 ed il 38 che finora sono usciti in una sola occasione e mancano da ben 31 concorsi ciascuno. Ha fatto registrare 30 concorsi di ritardo il 45, a quota 28 invece il numero 39. Per l'estrazione di oggi, lunedì 12 marzo 2018, di MillionDay gli appassionati stanno scegliendo i numeri più alti, in particolare quelli della trentina e quarantina. Stando a quanto riportato da Agimeg, la combinazione che va per la maggiore è la seguente: 30-39-43-47-53.

I NUMERI VINCENTI DI MILLIONDAY DEL 12 MARZO 2018

