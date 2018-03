NEW YORK, ELICOTTERO PRECIPITA NELL”EAST RIVER/ Video, 5 morti: salvo il pilota che si è gettato nel fiume

New York, elicottero precipita nell'East River: video e ultime notizie, 5 morti nel freddo fiume Usa. Salvo solo il pilota che è saltato giù prima dello schianto

12 marzo 2018 Niccolò Magnani

Elicottero precipita a New York (YouTube)

Tragedia a New York, con protagonista un elicottero turistico che alle 19 locali di ieri (la nostra mezzanotte, ndr) si è schiantato nell’East River, il fiume che separa Manhattan dal Queens nella Grande Mela americana. Purtroppo le vittime sono quasi tutti i passeggeri dell’elicottero, meno il pilota che si è miracolosamente salvato gettandosi dal velivolo prima che finisse nel fiume. Dopo alcune ore di informazioni contrastanti, poco fa la conferma della polizia di NY: «tutti i cinque turisti a bordo sono morti, mentre il pilota è ferito in modo non grave». L’elicottero era di proprietà del gruppo turistico Liberty e stava volando a bordo della Roosevelt Island quando, ancora non si sa bene il motivo, si è abbassato velocemente avvicinandosi al fiume, schiantandosi sull’East River e poi inabissandosi in pochissimi secondi. Pare, dai primi testimoni e come si intravede nel video qui sotto, che sia avvenuto un piccolo incendio forse generato da un guasto al motore: «immediati i soccorsi, con l'arrivo di una piccola flotta di natanti e squadre di sommozzatori», riporta La Repubblica, confermando le indagini subito scattate dalla Procura di New York per analizzare l’origine di questa tragedia.

L’INCREDIBILE SALVATAGGIO DEL PILOTA

Pazzesco il salvataggio del pilota che, accorgendosi dello schianto, è riuscito a saltar fuori dall’elicottero pochi secondi prima di precipitare nel gelido East River: lui è stato ricoverato subito in ospedale, ha reso noto Daniel Nigro, capo del dipartimento dei vigili del fuoco, e non sarebbe in gravi condizioni. Il piccolo elicottero rosso ha però portato con se i 5 passeggeri che non sono riusciti a saltar fuori e sono rimasti inghiottiti dal fiume Usa: «Il mezzo era un Eurocopter AS350, un elicottero con un solo motore leggero che può trasportare sino a sei persone», scrive l’Ansa, mentre ad indagare sarà anche direttamente il National Transportation Safety Board. Gli incidenti di questo tipo purtroppo non sono rarissimi visto la grande quantità di piccoli elicotteri che affollano i cieli di New York, con businessman trasportati dalle compagnie turistiche in giro per il vasto territorio della Big Apple.

