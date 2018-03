Napoli, Biagio Izzo rischia gli arresti domiciliari/ Ultime notizie: richiesta Pm per turbativa d’asta

Biagio Izzo rischia gli arresti domiciliari: la richiesta del pm di Napoli, respinta dal giudice, passa al Riesame. L'attore accusato di turbativa d'asta si difende.

12 marzo 2018 Emanuela Longo

Biagio Izzo

Il celebre attore comico, Biagio Izzo, è oggi protagonista di un fatto di cronaca che lo vedrebbe coinvolto e che potrebbe addirittura costargli l'arresto ai domiciliari. A darne notizia è Repubblica.it, che spiega come il comico napoletano sarebbe finito al centro di un'indagine compiuta dalla Guardia di Finanza e che andrebbe a smascherare una serie di "presunti illeciti e favoritismi nelle procedure di riscossione dei tributi e nelle fasi successive di esecuzione forzata e giudizio in commissione tributaria". Già nei mesi scorsi il pm aveva avanzato la richiesta di arresti domiciliari a carico di Izzo, poi bocciata dal gip. La decisione però è stata impugnata dalla Procura e l'ultima parola sul punto spetterà ora al Tribunale del Riesame, che deciderà sull'appello del pm Valter Brunetti il prossimo 23 marzo. Interpellato dal quotidiano, il comico ha replicato: "Questa vicenda non mi riguarda, non ho parlato né chiesto favori a nessuno. Purtroppo conosco tante persone e c'è chi tenta di accreditarsi in questo modo. Si risolverà tutto in una bolla di sapone".

BIAGIO IZZO, LE ACCUSE DELLA PROCURA

Sembra tranquillo, dunque, Biagio Izzo nonostante il rischio di finire presto agli arresti domiciliari con l'accusa di turbativa d'asta. Ad incastrarlo sarebbero state alcune intercettazioni sulla vendita all'incanto di una Vespa 300 e di una Fiat 500. La moto e l'auto erano state pignorate dopo un contenzioso con Equitalia in merito ad alcune cartelle esattoriali e delle quali Izzo voleva rientrare in possesso. A finire nel registro degli indagati erano stati anche Mario Parisi, titolare di un'agenzia disbrigo pratiche e Rodolfo Imperiale, all'epoca dei fatti dipendente di Equitalia. Secondo l'accusa, entrambi avrebbero fatto in modo che i beni fossero acquistati all'asta tenuta il 25 febbraio 2015 per poi tornare in possesso dell'attore. I due sarebbero stati intercettati in quella che per gli inquirenti sembra essere proprio una turbativa d'asta. In merito all'accusa della procura, il giudice fino ad oggi non ha ritenuto esserci la presenza di gravi indizi di colpevolezza respingendo così la richiesta di custodia cautelare. Al Riesame il compito di prendere la decisione in merito al destino dell'attore ma anche quello di valutare l'intero impianto dell'indagine.

