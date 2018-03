Omicidio Pescara, Alessandro Neri ucciso per un'eredità?/ La mamma Laura Lamaletto ascoltata nuovamente

Omicidio Pescara, Alessandro Neri ucciso per un'eredità? Laura Lamaletto, nuova audizione: oggi l'intervista a Pomeriggio 5. Le ultime notizie sul delitto e sulle indagini

12 marzo 2018 Silvana Palazzo

Omicidio Pescara, Alessandro Neri

Proseguono le indagini sull'omicidio di Alessandro Neri, il 29enne di Spoltore ucciso con un colpo d'arma da fuoco e trovato morto giovedì scorso alla periferia sud di Pescara, in un canale. Si sta provando a individuare un possibile movente, per ora nessuna ipotesi è esclusa. I carabinieri hanno ascoltato nuovamente la madre, che oggi sarà intervistata da Barbara d'Urso a Pomeriggio 5. Una «normale audizione», precisano i militari, durata comunque circa tre ore. Dall'autopsia sono emersi degli elementi importanti per ricostruire i fatti. Sul caso vige il massimo riserbo, ma l'esame autoptico avrebbe chiarito diversi aspetti. I militari vogliono sapere, oltre ai tempi della morte, anche da quale distanza è stato esploso l'unico colpo che avrebbe ucciso Alessandro Neri. Dalla distanza potrebbe rivelare il tipo di luogo in cui c'è stato il delitto, magari un'automobile o un ambiente piccolo. Dalla Procura di Pescara è arrivato comunque il nulla osta per la riconsegna ai familiari della salma del ragazzo.

OMICIDIO PESCARA, ALESSANDRO NERI UCCISO PER UN'EREDITÀ?

I funerali di Alessandro Neri dovrebbero essere celebrati nei prossimi giorni. Gli investigatori stanno ricostruendo le ultime ore di vita del 29enne: importanti anche i tabulati telefonici per capire chi siano le persone con cui è entrato in contatto. Indicazioni utili alle indagini sono arrivate anche dai familiari del ragazzo, ascoltati più volte dai carabinieri, che stanno sentendo anche amici e conoscenti. Sui social, stando a quanto emerso da alcune testati locali, è circolata una lettera anonima, tutta da verificare, in cui si faceva riferimento alle cattive amicizie che la famiglia ha lasciato in Venezuela e che Alessandro sia stato ucciso da sicari incaricati proprio da qualcuno del Sud America. Stando a quanto riportato da Il Messaggero, sta prendendo corpo l'ipotesi della faida familiare dietro l'omicidio. Ad ipotizzare il clamoroso retroscena sono fonti della stessa famiglia, alla ricerca di un movente credibile per questo delitto. Una persona molto vicina ai Neri e ai Lamaletto ha dichiarato: «Sì, ci sono contrasti per le proprietà».

© Riproduzione Riservata.