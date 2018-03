Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: appello di Di Maio all'unità nazionale (12 marzo 2018)

12 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Ultime Notizie, Luigi Di Maio - La Presse

APPELLO DI DI MAIO

Domenica di schermaglie verbali tra Di Maio leader del M5S e Salvini capo della Lega Nord. Entrambi i politici in virtù dei risultati delle ultimi elezioni rivendicano l’incarico di formare il nuovo governo, e entrambi si appellano "all’unità nazionale" per cercare di trovare i numeri necessari per passare lo scoglio fiducia in parlamento. Di fatto senza una sorta di alleanza tra partiti nessuna maggioranza è possibile, questo porta tutti i leader a ragionare su cosa si debba mettere nel piatto per convincere coloro che fino alla settimana scorsa erano visti come avversari. Nella disputa si introduce anche il capo del PD, Orofini, che se da una parte conferma le dimissioni di Renzi dall’altro si dice non disponibile a lasciare i banchi dell’opposizione.

INCENDIO IN UNA CARTIERA A COLOGNO MONZESE

Un vasto incendio è divampato in una cartiera di Cologno Monzese, un grosso centro alle porte di Milano. Le fiamme sono partite per cause ancora da accertare all’interno dei capannoni della "Alfa Maceri", un’azienda che si occupa dello stoccaggio della carta. Immediatamente il fuoco ha lambito tutto il capannone, e nonostante il massiccio intervento dei vigili del fuoco hanno completamente distrutto la fabbrica. Per precauzione le forze dell’ordine hanno fatto evacuare 12 famiglie che abitavano in alcuni condomini adiacenti alla fabbrica. Non risultano coinvolte persone stante il fatto che all’interno dei capannoni non vi erano operai.

CINA, APPROVATA MODIFICA DELLA COSTITUZIONE

Con una "maggioranza imbarazzante" è stata approvata la modifica della Costituzione cinese, una modifica che di fatto fornisce poteri illimitati al presidente Xi Jinping. Xi Jinping potrà infatti essere rieletto stante l’annullamento dei limiti ai mandati presidenziali, prima fissati a due. La votazione che era scontata ha visto solamente 2 voti contrari a fronte di 2.958 delegati favorevoli e soli 3 astenuti. Quella che è una grande dimostrazione di forza dell’attuale presidente è stata sottolineata da oltre 20 secondi di applausi dei "rappresentanti del popolo", riuniti nella grande sala costruita per ossequiare i capi dell’ex partito comunista. È la prima volta che l’assemblea si esprime con una maggioranza di tale portata, l’ultima modifica costituzionale aveva visto infatti "ben" 10 delegati contrari e 17 astenuti.

TRIBUTO IMPRESSIONANTE PER ASTORI

Commozione, applausi, lacrime e tanta partecipazione degli amanti del calcio. Questo è stato il tributo per Davide Astori, il capitano della Fiorentina scomparso improvvisamente la scorsa domenica e che oggi è stato onorato nei campi di tutta Italia. Hanno iniziato i compagni dello stesso Astori, visto che la "Viola" giocava all’ora di pranzo contro il Benevento, stupefacente la scenografia organizzata dai tifosi toscani, con molti dei compagni di squadra di Astori che hanno effettuato il minuto di silenzio con il viso bagnato dalle lacrime. Stessa partecipazione anche negli altri campi italiani, con molti giocatori che non hanno nascosto la commozione.

SERIE A, LA JUVENTUS TORNA IN VETTA

La Juventus di Massimiliano Allegri è la nuova capolista della Serie A. I bianconeri hanno vinto contro l'Udinese col risultato di 2-0 grazie a una doppietta di uno scatenato Paulo Dybala. Tre punti che permettono di scavalcare il Napoli, fermato ancora una volta dopo il ko della settimana scorsa contro la Roma. Gli azzurri hanno pareggiato 0-0 a San Siro contro l'Inter e ora i bianconeri possono volare a +4 se dovessero vincere mercoledì la gara di recupero contro l'Atalanta. Bel salto in avanti in classifica anche per il Milan che vincendo all'ultimo istante contro il Genoa con un gol di André Silva rosicchia 2 punti non solo all'Inter ma anche alla Lazio fermata dal Cagliari 2-2. Gli altri risultati sono: Fiorentina-Benevento 1-0, Bologna-Atalanta 0-1, Crotone-Sampdoria 4-1, Sassuolo-Spal.

