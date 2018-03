VACCINI, “NIENTE SCUOLA PER BIMBI NON IN REGOLA”/ Oggi scaduti termini, i presidi: “a rischio nidi e materne”

Vaccini, oggi scaduti i termini: "niente scuola per i bimbi non in regola", l'allarme lanciato dai presidi “a rischio nidi e materne, situazione difficile". Burioni "necessaria informazione"

12 marzo 2018 Niccolò Magnani

Vaccini, da oggi scadono i termini nelle scuole (LaPresse)

Da oggi 12 marzo sono scaduti i termini per la regolarizzazione dei vaccini per tutti i bambini in Scuole Materne e Asili Nido, come stabilisce la nuova legge Lorenzin: per questo motivo i genitori da oggi potrebbero ricevere la brutta notizia di non vedere il proprio figlio accettato a scuola se sprovvisto della certificazione di avvenuta vaccinazione (oppure non forniti della prenotazione in una Asl per i prossimi giorni-mesi). Lo ha spiegato ieri il presidente dell’Anp (Associazione Nazionale Presidi) Antonella Giannelli, dopo la circolare del Miur e del Ministero Salute sulle nuove regole sui vaccini obbligatori. «E da domani - (oggi, ndr) chiarisce ancora l’Istituto Superiore di Sanità - si avvia il meccanismo messo a punto dalla circolare congiunta dei ministeri della Salute e dell’Istruzione che impone ai dirigenti scolastici l’obbligo di inviare, entro il 20 marzo, una comunicazione scritta alle famiglie dei bambini non ancora in regola con le vaccinazioni, invitandole a provvedere». I presidi non sono per nulla d’accordo con le modalità della legge e spiegano come la situazione si fa «lacerante e come ampiamente denunciato, ci fa lavorare in una situazione di grande incertezza».

BURIONI, “CI VUOLE CORRETTA INFORMAZIONE”

I presidi in effetti potrebbero incorrere in sanzioni - come i genitori che non adempiono alla nuova legge sui vaccini - fino al reato di omissione di atti di ufficio: «è evidente che dopo la promulgazione, mesi fa, della legge sull’obbligo vaccinale si poteva fare di più e meglio. In più c’è da chiedersi perché in molti territori non sia stato attivato un sistema informativo. La legge risponde a un principio di civiltà perché gli indici di mortalità su alcune patologie erano diventati preoccupanti. Ora però c’è una situazione di confusione e incertezza e questo è inaccettabile. Su certe questione i ritardi non sono possibili», conclude il dirigente Giannelli all’Ansa. Resta però il problema di base, con i movimenti no-Vax che hanno spopolato in molte categorie e associazioni di genitori: come ha ben spiegato il virologo e medico Roberto Burioni, l’informazione corretta è necessaria e urgente. «Normalmente il raccontatore di bufale è un solitario. Non lavora di norma in una istituzione scientifica con una reputazione. Il secondo: dubitare di scienziati in pensione o allontanati da enti di ricerca a volte cercano visibilità. Il terzo è capire cosa si sta leggendo. È diverso leggere una cosa su un sito qualunque o leggerla su una rivista specializzata o comunque su un giornale nazionale. Quarto, non fidatevi di chi parte sempre dall'assunto che ci sia un complotto mondiale». Secondo Burioni, i vaccini funzionano così bene che gli effetti tremendi della malattie da cui siamo protetti non sono più sotto gli occhi di tutti, e da qui nasce il movimento assurdo anti-scientifico e anti-vaccini: «ma attenzione a scherzare col fuoco, speriamo di non doverli mai più rivedere», conclude il virologo.

© Riproduzione Riservata.