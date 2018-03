"GIUDIZIO UNIVERSALE" CAPPELLA SISTINA/ Michelangelo in uno show con Pierfrancesco Favino e Sting (in latino)

"Giudizio Universale. Michelangelo e i segreti della Cappella Sistina", spettacolo che racconterà la storia e i particolari artistici dei dipinti di Michelangelo nella Cappella Sistina

13 marzo 2018 Paolo Vites

Il volto di Michelangelo nella pelle scuoiata di San Bartolomeo

Un progetto sicuramente innovativo quello messo in piedi dai Musei Vaticani, uno spettacolo multimediale "Giudizio Universale. Michelangelo e i segreti della Cappella Sistina" che vuole illustrare la storia e i "segreti" del più affascinante affresco del mondo, quello che adorna la Cappella Sistina richiamando ogni anno milioni di visitatori da tutte le parti del mondo. In scena dal 15 marzo presso l'Audotorium Conciliazione, è diretto da Marco Balich e avrà come voce narrante quella del noto presentatore e comico Pierfrancesco Savino, mentre il cantante Sting, non pago della scarsa figura fatta al festival di Sanreno cantando in italiano, si cimenterà addirittura in latino cantando il Dies Irae. Si intitola Giudizio Universale lo spettacolo, proprio come il noto dipinto di Michelangelo, con una durata di 60 minuti, spiega Balich, l'autore del criticato Albero della vita esposto all'Expo, costituito da proiezioni, raggi laser a 270 gradi, che unirà storia e arte. Dall'estero sono già arrivate 40mila richieste di biglietti, è già un successo ancora prima di cominciare, le repliche previste dureranno un anno, non è escluso che poi venga portato in giro per il mondo. Favino, che darà voce a Michelangelo, ricorda quando "da bambino, venni condotto nella Cappella Sistina: non conoscevo il significato, ma qualcosa mi arrivava dentro. Non so che voce avesse Michelangelo, mi sono concentrato sulla centralità del corpo, il dare forma alla materia nascosta dell’essere umano che esprimeva nelle sue opere". Ma quali sono i segreti che verranno illustrati?

I "SEGRETI" DELLA CAPPELLA SISTINA CHE IN MOLTI IGNORANO

Non lo sappiamo, ma molte sono le curiosità che ignoriamo, ad esempio che nasce come cappella privata di papa Sisto IV, da cui Sistina, è stato costruito cercando di ripetere la stessa dimensione del Tempio di Salomone, dal 1870 è sede del conclave. Pochi poi sanno che Michelangelo non accettò volentieri il lavoro richiestogli perché più che un pittore si considerava uno scultore, mentre furono diversi i pittori che si cimentarono nell'opera: Sandro Botticelli, Domenico Ghirlandaio e Pietro Perugino. Nonostante dovesse affrescare un soffitto, Michelangelo lavorò sempre in piedi: ideò la prima riproduzione di Dio raffigurato con un corpo muscoloso e con il viso incorniciato da una lunga barba bianca, simile al dio greco Giove. Secondo uno studioso americano, Frank Lynn Meshberger, le ombre e le nuvole dietro le vesti di Dio rappresentano un cervello umano. Infine il Cristo giudice che appare giovane e muscoloso e dallo sguardo punitivo: anche qui una novità, scompare la bontà sempre raffigurata in Lui e diventa solo un Cristo giustiziere. Invece la pelle strappata durante il martirio a San Bartolomeo ai piedi di Cristo raffigura il volto di Michelangelo. Originariamente Michelangelo aveva rappresentato nude tutte le figure, ma i cardinali ordinarono che fossero ricoperte da foglie di fico.

