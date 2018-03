Lotto/ Estrazioni di oggi 13 marzo, Superenalotto e 10eLotto: i numeri vincenti! Video (conc 31/2018)

Estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi 13 marzo: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.31/2018: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata

Estrazioni del Lotto e Superenalotto (LaPresse)

Lotto, 10eLotto e SuperEnalotto allungano il passo verso l'estrazione di questa sera: quali saranno i numeri vincenti di oggi? Una risposta che potremo avere solo fra qualche ora, così come l'entità dei primi premi distribuiti in tutta l'Italia. I giocatori più fortunati di certo scopriranno se saranno fra i vincitori nell'immediato, controllando l'estrazione dei numeri, mentre chi perderà l'appuntamento potrà comunque controllare la propria schedina in ricevitoria oppure sul portale ufficiale della Sisal. Nell'ultimo appuntamento del 10eLotto, la vincita più alta è stata assegnata alla provincia di Matera, grazie ad un giocatore di Policoro. Un 8 fortunato che ha regalato al vincitore 30 mila euro in premio. Vittoria anche a Morano, in provincia di Alessandria: un giocatore ha centrato 18 mila euro grazie ad un 6 con opzione Doppio Oro. Al terzo posto troviamo invece una doppia vincita registrata a Sassari e Agrigento e del valore di 12.500 euro cadauna. Più ridotti i premi del Lotto, che ha messo al primo posto sul podio la provincia di Monza Brianza. Il fortunello è infatti i Carate Brianza ed ha vinto 23.750 euro grazie a tre numeri giocati su Roma. Al secondo posto 14 mila euro in premio realizzati a Battipaglia, in provincia di Salerno, e Cardito, in provincia di Napoli. Nel primo caso la combinazione è stata giocata sulla ruota partenopea, mentre nel secondo su quella milanese.

LE QUOTE DELL'ULTIMO CONCORSO

SuperEnalotto e Jackpot si uniscono ancora una volta nel concorso di questa sera per regalare tanta fortuna a tutti i giocatori. Il montepremi ha raggiunto la soglia di 112,7 milioni di euro, per un bottino che continua ad aumentare ad ogni assenza della sestina vincente. L'ultimo appuntamento con il gioco della Sisal ha permesso però a due giocatori di conquistare un 5 particolarmente fortunato: il premio ha sfiorato i 124 mila euro. Meno della metà invece per il 4+ ed i suoi 5 vincitori, che devono "accontentarsi" di quasi 41 mila euro a testa. Perde qualche punto il 3+, con un premio da 2.915 euro registrato da 86 tagliandi vincenti, contro i 409,28 euro che il 4 ha donato ai suoi 617 vincitori. Rimane più o meno stabile invece il premio del 3, pari a 29,15 euro e destinato ad ognuno dei 26.058 vincitori. Stessa sorte anche per il 2: il premio è di 5,36 euro ed i giocatori che hanno indovinato la quota 439.718. La quota più piccola dei premi standard si distacca quindi per pochi centesimi dai 5 euro pieni che lo 0+ ha distribuito a 26.395 vincitori. I dieci euro dell'1+ sono stati conquistati invece da 11.524 giocatori, mentre 1.716 appassionati hanno indovinato la quota storia del 2+, ovvero 100 euro a testa.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Il Lotto ed i numeri vincenti sono pronti a fare compagnia a tutti i giocatori che questa sera si uniranno per il nuovo concorso. I premi saranno di certo ricchi, ma l'importante è non dimenticare la prima regola di ogni appassionato Sisal: trovare i numeri da giocare. A volte può diventare un compito davvero difficile, sia per gli aspiranti vincitori che giocano per la prima volta sia per i giocatori più esperti, che magari vogliono registrare più di una schedina. Qualsiasi sia la vostra situazione, la nostra Rubrica promette ancora una volta di condividere i consigli della smorfia napoletana: cosa ci dirà della news di oggi? Parliamo di un episodio davvero particolare, che vede come protagonista un trafficante di droga e due infermieri. Quanto è accaduto a Rio de Janerio va contro ogni ipotesi più nera, dato che 2N, uno dei narcotrafficanti più pericolosi del posto, ha rapito due infermieri perché vaccinassero tutti gli abitanti della favela contro la febbre gialla. L'epidemia infatti ha messo in ginocchio il Brasile per tanti mesi, provocando diverse morti, e il Ministero della Sanità sembrava non riuscire a contenere lo scoppio della malattia. L'azione di 2N è stata di certo encomiabile, anche se legata ad un crimine. Cosa ne pensa la smorfia: abbiamo il criminale, 46, il rapimento, 5, l'infermiere, 19, la malattia, 49, il vaccino, 70, e il Brasile, 47. Come Numero Oro scegliamo invece il traffico, 84.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

Il SuperEnalotto e il Jackpot apriranno le porte della fortuna a migliaia e migliaia di giocatori anche questa sera, grazie al nuovo concorso. Il montepremi potrebbe vedere qualcuno degli appassionati salire fino al primo posto sul podio, dato che prima o poi la sestina vincente dovrà concedere il proprio bottino a qualcuno dei giocatori più fortunati. Nel dubbio meglio prepararsi al grande evento e prevedere come spendere parte della vincita, magari sfruttando uno dei progetti presenti su KickStarter. La nostra Rubrica vi propone infatti oggi The Drone Kain Chain, un particolare drone che promette di rivoluzionare il settore. L'iniziativa proviene infatti da un'azienda di Edmonton, in Alberta (USA), che si occupa già della creazione di droni e che ora ha deciso di compiere il passo successivo: realizzare un portachiavi drone in 3D come ricompensa per chi sosterrà il progetto, costi per gli stampi compresi. L'obbiettivo da raggiungere entro 27 giorni è di 4,104 euro, il goal necessario per dare vita all'iniziativa. I numeri vincenti invece vi aspettano fra pochissimo, non mancate!

