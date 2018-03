Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 13 marzo 2018: stelle interessanti per l'Ariete, la luna protegge i Gemelli

13 marzo 2018

Paolo Fox (foto LaPresse)

OROSCOPO DI PAOLO FOX, MARTEDI' 13 MARZO

Ariete: avete delle stelle moto interessanti, tanto da essere tra i segni migliori dello zodiaco in questo periodo. Per i Gemelli: avete una buona luna, che vi protegge e che vi porta delle emozioni molto forti. Ora dopo aver vissuto una fase della vostra vita difficile ora state ricostruendo il tutto. Per fortuna voi non osservate il passato, ma guardate sempre avanti. Ancora vi sono delle situazioni aperte. La Vergine dal venti di febbraio sta lottando per risolvere problemi psicosomatici. Ancora oggi tali situazioni continuano a protrarsi. Comunque state affrontando le situazioni con energia. Cercate un po’ di tranquillità. Per lo Scorpione: avete Giove e Saturno favorevoli. Quindi state attraversando un momento di crescita. Ora è il momento di cambiare strada. Potete contare su questa nuova energia. Mettete da parte il passato.

AMORE AL TOP PER...

Un consiglio per lo Scorpione: dedicatevi alla famiglia all'amore per voi stessi. Tra giovedì e sabato l’aspetto sentimentale sarà molto interessante. Pesci: tutti quelli che hanno la possibilità di avere una persona carina al vostro fianco potranno confermare un amore. Per i nati sotto il segno dell'Ariete, soprattutto in amore la situazione sembra essere favorevole. L’unico rischio è solo che ne caso in cui avete un storia da tempo, possiate guardare a qualcos'altro. Non siete dei traditori, ma comunque chiedete di essere sempre al centro dell'attenzione. Non mettete in discussione i rapporti che sono importanti per voi. In amore fase di recupero molto positiva per i Gemelli. Bilancia, attenzione in amore, se promettete una cosa che poi non riuscite più riuscire a portare avanti.

LAVORO AL TOP PER...

Amici del Toro, avrete delle belle opportunità e sarà fondamentale riuscire a sfruttarle. Chi ha vissuto dei problemi dal punto di vista lavorativo potrà entro maggio effettuare delle scelte importanti. Se sei dei Pesci, giovedì, venerdì e sabato sono delle giornate importanti per proporti e mettere in mostra le tue qualità. La Vergine dal venti di febbraio sta lottando per risolvere problemi psicosomatici. Ancora oggi tali situazioni continuano a protrarsi. Comunque state affrontando le situazioni con energia. Cercate un po’ di tranquillità. Per il Capricono questo di marzo è un mese di pausa e di stallo. Molte cose non si avvereranno. Comunque il mese di marzo appare di stallo anche se è importante per voi. Vedrete infatti che delle persone parleranno al posto vostro.

