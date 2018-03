Roma, voragine nella Gianicolense/ Suv in sosta sprofonda nel terreno: nessun ferito

A Roma si apre una nuova voragine

Torna l’emergenza buche in quel di Roma. Negli scorsi giorni moltissimi automobilisti e associazioni varie, avevano denunciato il disastroso manto stradale delle vie della capitale, caratterizzate da una serie di buche, sorte in seguito al maltempo che si è abbattuto negli scorsi giorni appunto nella Città Eterna. Oggi un nuovo caso, anche se non si tratta di una buca di qualche centimetro, bensì di una vera e propria voragine. Come riferito da TgCom24, Il tutto è avvenuto nella circonvallazione Gianicolense, nella zona sud ovest della capitale, la scorsa notte. Si è aperta una maxi buca di circa tre metri, in cui un suv in sosta (una Dacia Duster di colore grigio scuro), vi è sprofondato dentro. Coinvolta anche un’altra macchina, una 500 di colore bianco parcheggiata davanti al suv, che fortunatamente, anzi, miracolosamente, è rimasta sull’asfalto, senza crollare nel buco sottostante.

GIA’ A FEBBRAIO…

Essendo apertasi di notte, la voragine non ha provocato dei feriti, e l’area è stata transennata, con due squadre dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Roma, che hanno lavorato per mettere in sicurezza la zona incriminata (con il supporto di un autogru per togliere il suv dalla sua “tomba”), spostando anche una serie di autoveicoli parcheggiati lì vicino. Come dicevamo in precedenza, non è la prima volta che succede un fatto di questo tipo. Oltre alle numerose buche che costellano il manto stradale capitolino, lo scorso mese di febbraio si era aperta una voragine di una decina di metri in zona Balduina, procurata molto probabilmente da un cantiere lì vicino, che è a sua volta crollato, trascinando dietro parte della carreggiata. Una situazione comunque preoccupante quella romana, e secondo gli esperti del settore serviranno svariati milioni di euro per mettere in sicurezza le numerose strade che attraversano Roma.

