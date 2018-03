TEMPO DI LIBRI / La fiera milanese sul libro si è conclusa: l'alternanza con Torino non ci sarà

Tempo di libri, l'evento milanese dedicato ai libri, si è concluso con una promettente crescita di pubblico. L'alternanza con il salone di Torino appare però improbabile.

13 marzo 2018 Annalisa Dorigo

La seconda edizione milanese di 'Tempo di libri' si è appena conclusa con buoni risultati sul fronte dell'interesse del pubblico. Sebbene ci siano ancora buoni margini di miglioramento, non sembrano esserci dubbi sul fatto che una terza edizione si farà. Dopo un'inizio abbastanza difficile, infatti, anche Milano sembra avere conquistato l'obiettivo prefissato a discapito della versione originale torinese. Ma Andrea Kerbaker, direttore dell'evento organizzato nella città meneghina non sembra disposto a fomentare le polemiche tra le due città, come precisato nell'intervista rilasciata a La Stampa: "Io sono il primo a tifare per il successo del Salone di Torino, io sono felice quando gli altri hanno successo. Un'anomalia due saloni in un'Italia che legge poco? Sa quante anomalie ha il nostro Paese? Le città d'arte sono tantissime, a cominciare da Roma, Venezia e Firenze, averne tante non significa guerra fratricida, ma fare massa critica, avere qualcosa in più".

Cresce l'interesse per Tempo di libri

Sebbene il numero di visitatori non sia ancora quello sperato, Andrea Kerbaker si dice soddisfatto per i risultati raggiunti, dopo una prima edizione che agli occhi dei più attenti era risultata un vero flop. Certo, molte cose vanno ancora aggiustate, ma questa appare come la strada giusta: "Per esempio, le librerie antiquarie dovranno avere più visibilità e i flash mob, come quello che abbiamo organizzato fermando la fiera sui versi dell’Infinito di Leopardi, andranno fatti più coralmente, avvertendo la gente che si tace per un minuto, magari con un volantino". E sulla prossima edizione, il direttore conferma di avere già alcune idee, chiamando in causa Le Cinque giornate di Milano, magari con il paragone con i cinque vizi capitali. Nulla di concreto comunque, considerando che la seconda edizione si è conclusa da poco. E sulla presenza di due saloni in pochi mesi in due regioni confinanti, è difficile pensare all'alternanza di cui si è tanto parlato nei giorni scorsi. Al contrario, "spero, ribadisco, che andranno benissimo entrambi. Con l'amico Lagioia ho ottimi rapporti e sarò a Torino a maggio come ho sempre fatto. Più si parla di libri e meglio è, glielo dico da intenditore».

