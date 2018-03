TERREMOTO OGGI/ INGV ultime scosse: Potenza, sisma M 2.2 a San Chirico Nuovo (ore 10:05, 13 marzo 2018)

Terremoto oggi, 13 marzo 2018: un terremoto di magnitudo 2.2 sulla scala Richter si è verificato in provincia di Potenza. Scossa pure ad Amatrice, in provincia di Rieti. (dati INGV)

Terremoto oggi, ultime notizie

Un terremoto di magnitudo 2.2 sulla scala Richter si è verificato oggi, martedì 13 marzo 2018, in provincia di Potenza. La scossa, come riportato dall'INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), ha avuto luogo alle ore 6:23, interessando il punto di coordinate geografiche corrispondente a latitudine 40.64 e longitudine 16.09, con ipocentro individuato ad una profondità nel sottosuolo di 11 km. Di seguito l'elenco completo dei comuni situati nel raggio di 20 km dall'epicentro del sisma: San Chirico Nuovo (PZ), Tricarico (MT), Albano di Lucania (PZ), Campomaggiore (PZ), Tolve (PZ), Calciano (MT), Trivigno (PZ), Castelmezzano (PZ), Brindisi Montagna (PZ), Pietrapertosa (PZ), Oliveto Lucano (MT), Vaglio Basilicata (PZ), Garaguso (MT), Grassano (MT), Oppido Lucano (PZ), Accettura (MT), Cancellara (PZ), Irsina (MT) e Anzi (PZ).

RIETI, SCOSSA M 2.0 AD AMATRICE

Una scossa di lieve entità si è verificata questa mattina (alle ore 6:34), anche in provincia di Rieti, ad Amatrice, dove l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha raggiunto una magnitudo di 2.0 sulla scala Richter. L'epicentro del sisma è stato localizzato nel punto di coordinate geografiche corrispondente a latitudine 42.65 e longitudine 13.23, con ipocentro invidivuato a 13 km di profondità nel sottosuolo. L'elenco dei centri abitati collocati nel raggio di 20 km dall'origine del movimento tellurico è il seguente: Amatrice (RI), Accumoli (RI), Cittareale (RI), Montereale (AQ), Arquata del Tronto (AP), Campotosto (AQ), Capitignano (AQ), Borbona (RI), Posta (RI), Cascia (PG), Norcia (PG) e Acquasanta Terme (AP). Dopo la scossa in questione non si è registrato alcun danno a persone e/o cose.

