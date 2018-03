TROMBA D'ARIA NEL CASERTANO/ Video, auto e roulotte ribaltate, danni nelle strade e feriti

Tromba d'aria nel casertano, danni con auto ribaltate e detriti nelle strade, un ferito. Sei roulotte sradicate da un'autorimessa, si attende ripristino della circolazione autostradale

13 marzo 2018 Fabio Belli

Tromba d'aria a Caserta (foto LaPresse)

Tromba d'aria si abbatte nel casertano. Sarebbe un vero e proprio tornado di potenza F2 (su una scala di 5) quello che ha investito i comuni nei pressi della provincia di Caserta, e già si contano i danni e decine di interventi necessari per i Vigili del Fuoco. A essere colpiti dalla tromba d'aria sono stati in particolare i comuni di San Nicola la Strada, San Marco Evangelista, Marcianise e San Tammaro. Ripercussioni anche su strade e autostrade, in particolare sulla A1, dove è stato segnalato il ribaltamento di autocarro (fortunatamente senza nessuno presente nell'abitacolo) presso l'area di servizio di San Nicola la Strada, mentre sei roulotte sono state sradicate dalla forza del vento da un rimessaggio ubicato all'esterno dell'autostrada, schiantandosi nei pressi del casello di Caserta Sud.

PROBLEMI PER LA CIRCOLAZIONE AUTOSTRADALE

I pericoli per i veicoli danneggiati dal tornado si sono moltiplicati, con pezzi di lamiera ricaduti sulla carreggiata autostradale che hanno colpito alcune automobili causando il ferimento di una persona. C'è stato poi bisogno di liberare le carreggiate autostradali sia in direzione nord sia verso Napoli. La tromba d'aria ha sradicato diversi alberi, pali della luce e segnali stradali, ed anche cartelloni pubblicitari e insegne di esercizi commercial, che si sono a loro volta abbattute su alcune auto, fortunatamente senza conducente all'interno. Lo scatenardi improvviso del tornado ha preso alla sprovvista gli abitanti della zona e i danni avrebbero potuto essere anche più ingenti, si sta attendendo l'ok per ripristinare la circolazione autostradale completa in entrambe le direzioni nei tratti del casertano.

