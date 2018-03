Trivelle, via libera a nuove piattaforme in Adriatico/ Consiglio di Stato boccia ricorso di Puglia e Abruzzo

13 marzo 2018 Paolo Vites

Trivelle, via libera alla costruzione di nuove piattaforme per la ricerca di gas e idrocarburi nel mare Adriatico. Dopo la sconfitta per non raggiungimento del quorum al referendum del 2016 che chiedeva di abrogare la concessione alle piattaforme marine entro le 12 miglia nautiche fino a esaurimento dei giacimenti, le regioni Abruzzo e Puglia avevano presentato un ricorso al Consiglio di Stato per impedire di continuare la trivellazione del fondo marino del mar Adriatico. Una prima sentenza contraria era già arrivata sempre nel 2016 dal Tar del Lazio: la Regione Puglia sosteneva che le perforazioni marine creavano problemi alla tutela ambientale, tra le altre cose disturbando la vita dei cetacei. Inoltre il cosiddetto "air gun", il metodo adottato per le trivellazioni cioè sparare in profondità area compressa, avrebbe provocato onde sismiche onde sismiche.

Adesso il Consiglio di Stato, come riportato da Repubblica, con alcune sentenze rese note tra il 28 febbraio e l'8 marzo ha respinto definitivamente i ricorsi di Abruzzo e Puglia, consentendo la trivellazione e la ricerca di gas praticamente in tutto il mar Adriatico, dall'Emilia-Romagna alla Puglia. Si tratta di un'area complessiva di circa 30mila metri quadri. Per il Consiglio di Stato le argomentazioni di carattere ambientale e sismico sono "in parte inammissibili e in parte infondate". Non ci sarebbero insomma abbastanza elementi per sostenere che l'air gun sia pericoloso. I ricorsi erano stati presentati contro il ministero dell'ambiente, e la società Spectrum Geo Lfd. Le trivellazioni dunque possono riprendere: la sentenza arrivata dal Consiglio di Stato riguarda l'intera costa adriatica, per un totale di 30mila km quadrati, da Rimini a Termoli e da Rodi Garganico a Santa Cesarea Terme.

