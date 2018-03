ULTIME NOTIZIE/ Di oggi, ultim'ora, Ratzinger: ”Continuità interiore col pontificato di Francesco" (13 marzo)

Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Ratzinger "continuità interiore col pontificato di Bergoglio". Roma, notte di Champions contro lo Shakhtar (13 marzo 2018)

13 marzo 2018 Fabio Belli

Ratzinger e Bergoglio (foto LaPresse)

RATZINGER, LETTERA IN FAVORE DI BERGOGLIO

Per i 5 anni di pontificato di Papa Francesco, Joseph Ratzinger ha scritto una lettera in cui esprime parole di grande elogio e difesa nei confronti del Santo Padre. Il Papa Emerito Benedetto XVI ha infatti scritto: "Plaudo a questa iniziativa che vuole opporsi e reagire allo stolto pregiudizio per cui Papa Francesco sarebbe solo un uomo pratico privo di particolare formazione teologica o filosofica, mentre io sarei stato unicamente un teorico della teologia che poco avrebbe capito della vita concreta di un cristiano oggi." Parole che tendono dunque a sottolineare lo spessore del pontificato di Papa Francesco, affermando come tra i due papati ci sia "una continuità interiore." (agg. di Fabio Belli)

PARTITO DEMOCRATICO: MARTINA ASSUME LA FUNZIONE DI SEGRETARIO

Preso atto delle dimissione di Matteo Renzi il parlamentino del Partito Democratico incorona l'ex ministro Martina come reggente fino alla prossima assemblea. Martina in apertura dei lavori ha sottolineato come Renzi sia stato coerente con le promesse fatte, presentando le sue dimissioni dopo la debacle elettorale del 4 Marzo. Martina in tale contesto ha anche evidenziato come non sia sua intenzione convocare in tempi brevi il congresso, ha sottolineato però come sia intenzionato ad operare la ricostruzione del partito cercando l'estrema collegialità tra le diverse anime del partito. Da parte sua Renzi, che ha disertato l'assemblea, ci ha tenuto a precisare che per quanto deluso non mollerà la politica attiva.

IL MOVIMENTO 5 STELLE TORINESE SI SPACCA SULLE OLIMPIADI INVERNALI

Una vera e propria spaccatura che ha portato all'annullamento del consiglio comunale, quella che è emersa dopo l'apertura del primo cittadino della città della Mole, alle olimpiadi invernali del 2026. Quattro consiglieri pentastellati contrari all'apertura dello stesso Grillo hanno infatti disertato il civico consesso, facendo cosi saltare il numero legale. Immediata la reazione delle opposizioni che puntano il dito sul cambiamento di rotta dei vertici grillini, con la loro posizione in netta contrapposizione con quella che ha portato alla delusione della mancata assegnazione delle olimpiadi a Roma rifiutata da Virginia Raggi.

RITORNA IL MALTEMPO

Dopo la piccola tregua di quest'inizio settimana ritorna in maniera importante il cattivo tempo. Le prime piogge sono attese già nella serata odierna in tutto il settentrione d'Italia, anche se gli acquazzoni hanno fatto già la loro comparsa nel Nord Est. Molti uffici della protezione civile in tale contesto hanno diramato l'allerta con codice giallo. La perturbazione che interesserà tutto il bel paese non è destinata a durare, stante che il prossimo settimana si riaffaccerà il sole in buona parte della penisola. Intanto da evidenziare alcune esondazione, nella più grave avvenuta alle porte di Premariacco in provincia di Udine, un'autombilista ha rischiato di perdere la vita, quando la sua auto è stata risucchiata dalla furia di un torrente. Per fortuna immediato l'intervento dei vigili del fuoco che grazie ad un autoscala attrezzata hanno levato d'impaccio la donna.

INCIDENTE AEREO A NEW YORK, 5 MORTI

Un elicottero dedicato ai giri turistici è precipitato nella notte italiana nelle acque dell'East River di New York. Nell'incidente i cinque turisti sono morti, illeso invece il pilota che è riuscito a lasciare il mezzo prima che questo affondasse. L'incidente ha interessato uno dei tanti elicotteri che permettono a centinaia di turisti di vedere la grande mela dall'alto, un'escursione che questa volta si è risolta perà in maniera tragica. Dalle prime indiscrezioni l'incidente sembrerebbe essere stato causato da una borsa che sbalzata da una corrente d'aria ha pigiato il pulsante che permetteva l'erogazione del carburante al motore principale. Immediato l'intervento degli investigatori del National Transportation Safety Board, ad essi spetterà il compito di fare luce su una tragedia che sembrava del tutto evitabile.

ROMA, STASERA NOTTE DI CHAMPIONS

Notte di Champions League per la Roma che allo stadio Olimpico alle ore 20.45 ospita uno Shalhtar Donetsk capace di imporsi all'andata con il punteggio di 2-1. Agli uomini di Di Francesco, in grande forma in campionato dopo le vittorie ottenute contro Napoli e Torino, basterà l'uno a zero per accedere ai quarti di finale della competizione, ma sarà importante non concedere come all'andata spazi che possano mandare in gol gli ucraini. Tornerà Dzeko, dopo aver saltato il match di campionato contro i granata per squalifica, al centro dell'attacco giallorosso.

CASO SARRI, LA DIFESA DELL'AGENTE

Alessandro Pellegrini, agente di Maurizio Sarri, intervenendo in televisione sul canale Sportitalia ha parlato del caso che ha coinvolto il suo assistito, che nella conferenza stampa post Inter-Napoli aveva risposto a male parole alla giornalista Titti Improta. "Leggo che qualcuno ha scambiato la battuta di Maurizio Sarri alla giornalista Titti Improta come frase sessista. Sono senza parole. Come si può facilmente vedere nei video che circolano Maurizio, in ambito rilassato e scherzoso fa esattamente il contrario le dice: “se tu non fossi una donna ti manderei a quel paese. Proprio come a ribadire l’enorme rispetto verso le donne. Sessista è colui che si comporta in modo completamente diverso e di sicuro non si preoccupa di chiedere scusa se si rende conto che la battuta non è stata gradita."





