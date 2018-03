Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto 14 marzo: i numeri vincenti di oggi (210/2018)

Estrazione SiVinceTutto Superenalotto del 14 marzo, i numeri vincenti in diretta con il concorso 210/2018. Numeri in diretta e in aggiornamento live. Le ultime notizie

14 marzo 2018 Emanuela Longo

Estrazione SiVinceTutto Superenalotto

Come ogni mercoledì, si rinnova anche oggi, 14 marzo 2018, l'appuntamento settimanale all'insegna di SiVinceTutto, lo speciale concorso targato Superenalotto e pronto a regalare una nuova emozionante estrazione. Protagonisti indiscussi del nuovo concorso numero 210/2018 saranno come sempre i numeri pronti a dare vita ad uno spettacolo imperdibile che potrebbe rivelarsi estremamente fortunato per tutti coloro che ogni mercoledì restano in attesa dell'estrazione della combinazione fortunata. Nell'ultimo concorso nessuno è riuscito a conquistare il primo premio, ovvero il più ambito, ma le importanti vincite non sono comunque mancate. Sono state ben quindici, infatti, le vincite con Punti 5 del valore di 806,80 euro ciascuna. Un premio non male per coloro che sono stati baciati, almeno in parte, dalla Dea Bendata, in attesa magari di potersi riscattare questa sera, quando tra poche ore conosceremo la nuova combinazione estratta. Il SiVinceTutto del Superenalotto, infatti, permette anche per questa nuova giornata di sognare ad occhi aperti in vista dell'ambito "6" che potrebbe davvero cambiare la vita dei tanti utenti. Cosa aspettate a scegliere i numeri fortunati nella speranza che possiate essere sorpresi e letteralmente travolti dalla fortuna?

ESTRAZIONE SIVINCETUTTO DI OGGI: I NUMERI VINCENTI

Ormai mancano poche ore al nuovo appuntamento settimanale con SiVinceTutto e chi non ha ancora deciso quali saranno i nuovi numeri da giocare, avrà a disposizione ancora un po' di tempo per non arrivare impreparato alla nuova estrazione. Come sappiamo con il SiVinceTutto sarà possibile puntare su ben 12 (e non solo 6 come da tradizione) numeri, raddoppiando anche le possibilità di vittoria. Si vince, infatti, indovinando non solo 6, 5, 4 e 3 numeri ma anche solo 2, sebbene in questo caso il premio risulterà piuttosto esiguo, come accaduto nell'estrazione della passata settimana quando i quasi 18mila concorrenti si sono dovuti accontentare solo di poco più di 10 euro. Più interessanti sono state invece le vincite con punti 4, per le quali ben 281 concorrenti si sono ritrovati con 103,86 euro in più nelle tasche. Quanto basta per una piacevole cena con qualche amico, durante la quale festeggiare l'arrivo, seppur non ricchissimo della Dea Bendata. Di occasioni però non ne mancheranno neppure questa sera, quindi non occorrerà fare altro, nel caso in cui non lo abbiate già fatto, che giocare i propri numeri fortunati recandovi presso la vostra ricevitoria di fiducia ma anche online tramite il portale ufficiale. Nel frattempo vi ricordiamo quanto accaduto la scorsa settimana. I numeri di SiVinceTutto Superenalotto estratti il 7 marzo scorso sono stati i seguenti: 17-29-44-69-74-81. Le vincite realizzate sono state in tutto 21.253 per un importo pari a 355.817 mila euro. Ancora poche ore e potremo scoprire i nuovi numeri vincenti di oggi.

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

-

(I numeri vincenti del concorso del Sivincetutto SuperEnalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

