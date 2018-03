Giorno del Pi greco/ Il numero 3.14 che fa impazzire anche cinema e tv

14 marzo 2018 Fabio Morasca

Il giorno del Pi Greco (Web)

Oggi, mercoledì 14 marzo 2018, si festeggerà il giorno del Pi Greco, la costante matematica solitamente nota per essere utilizzata per il calcolo dell'area del cerchio. Il Pi Greco è il rapporto tra la lunghezza della circonferenza e quella del suo diametro. Il giorno durante il quale si festeggia il Pi Greco in tutto il mondo, invece, è il 14 marzo perché 3,14 (le prime tre cifre del Pi Greco), facendo riferimento al formato mese/giorno in uso nei paesi anglofoni, corrisponde ovviamente al 14 marzo. In occasione del trentesimo anniversario del giorno del Pi Greco, anche Google omaggerà questa ricorrenza, realizzando un doodle per l'occasione. In Italia, invece, i team di molte scuole del nostro paese si sfideranno sul web, in diretta streaming. Il giorno mondiale del Pi Greco verrà festeggiato anche presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e nel Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano. Di seguito, invece, vi parleremo delle opere cinematografiche e musicali che hanno preso ispirazione dalla costante matematica.

LE OPERE ISPIRATE AL PI GRECO

Un film che ha il Pi Greco proprio nel titolo è p - Il teorema del delirio, pellicola a basso costo diretta da Darren Aronofsky e interpretata da Sean Gullette, uscita nelle sale cinematografiche nel 1998. Il film in questione vinse il premio alla regia al Sundance Film Festival 1998 e altri numerosi premi a livello internazionale. p - Il teorema del delirio è la storia di Maximilian Cohen, un matematico che, grazie ai suoi studi, scoprirà che il Pi Greco ha delle correlazioni con l'andamento della borsa di Wall Street; dopo questa scoperta, due gruppi di persone proveranno ad estorcergli questo segreto. Per quanto riguarda la musica, invece, una canzone totalmente ispirata al Pi Greco si trova in Aerial, album di Kate Bush pubblicato nel 2005. La canzone si intitola semplicemente p e parla di un matematico che è ossessionato dalla ricerca delle cifre decimali della costante numerica. Nella canzone, Kate Bush ha anche citato le prime 100 cifre decimali del Pi Greco anche se, come riporta il blog Natura e Matematica, la cantante è passata direttamente dalla 78esima cifra alla 101esima, saltando tutte le altre e commettendo, quindi, un errore.

