Milano, linea M1 ferma per “zaino sospetto”/ Allarme bomba metro tra Rho Fiera-Molino Dorino: circolazione ok

Dalle 8 e 45 alle 10 di stamane la circolazione della linea metropolitana rossa tra le stazioni di Rho Fiera e Molino Dorino è stata interrotta per il ritrovamento di uno zainetto sospetto

14 marzo 2018 Paolo Vites

Foto Pixabay

Zainetto sospetto ritrovato nella stazione della metropolitana di Rho Fiera ed immediatamente, come previsto dai dispositivi di sicurezza, la stazione è stata evacuata e la linea 1, la rossa, interrotta tra le stazioni di Molino Dorino e Rho Fiera. E' quanto succede in tempo di terrorismo, anche se in Italia fortunatamente siamo stati risparmiati fino a oggi da attentati, ma ogni attività nelle stazioni metropolitane è ben sorvegliata dalle telecamera e servizi di sicurezza che osservano attentamente i passeggeri. Sul posto sono arrivati gli artificieri della polizia che hanno accertato che lo zainetto non conteneva alcun esplosivo, solo la dimenticanza di qualcuno.

La circolazione è rimasta bloccata dalle 8 e 45 fino alle 10, quando è ripresa regolarmente, nel frattempo era stato attivato un servizio di bus sostitutivo nella tratta dove la metropolitana era stata fermata. L'evento è successo proprio in una giornata ad alta densità di passeggeri per via dell'evento Expocomfort alla fiera, a dimenticare lo zainetto potrebbe essere stato proprio uno dei passeggeri diretti in fiera. La polizia durante l'interruzione del traffico si è resa disponibile a regolamentare il flusso di persone evacuate e a fornire indicazioni sul servizio bus sostitutivo, come dice il comunicato ufficiale di Atm. Ancora una volta le procedure di sicurezza hanno funzionato perfettamente, a parte l'ovvio disagio dei passeggeri.

