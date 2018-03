MillionDAY/ Estrazione di oggi, i numeri vincenti del mercoledì alle ore 19 (14 marzo 2018)

MillionDAY, l'estrazione di oggi 14 marzo 2018: i numeri vincenti del mercoledì sera, la grande attesa verso le ore 19. Ieri un milione vinto a Mazzarrone (Catania), ecco le combinazioni

14 marzo 2018 Niccolò Magnani

Estrazione MillionDAY di oggi

Si apre anche su oggi la consueta finestra del MillionDAY, con l’estrazione in programma come sempre alle ore 19 pronta a regalare ove possibile la supervincita per qualche fortunato giocatore: sono i soliti semplici eppure quasi introvabili 5 numeri compresi tra l’1 e il 55 da attendere con ansia, giocandoli in tutte le ricevitorie o l’App Lottomatica. Appena passate le ore 19, tutti collegati su questi schermi per scoprire live i nuovi numeri e le possibili nuove vincite dopo l’exploit di ieri in provincia di Catania che ha portato in dote a qualche fortunato giocatore un bel milioncino di euro guadagnato con la giocata vincente al MillionDAY. Vi ricordiamo che chi non desiderasse fare ogni giorno la giocata in ricevitoria - che in effetti potrebbe essere un po’ scomoda e con eccessivo costo, è possibile sfruttare l’abbonamento per la giocata fino ad un massimo di 20 giorni consecutivi: «Potete farlo in ricevitoria, compilando la tradizionale schedina cartacea, o tramite quella digitale creata sull'App Lotto. In questo caso basta mostrare al ricevitore la schermata con il QR-COde ed effettuare il pagamento», spiega il portale di MillionDAY.

IL 13 MARZO VINTO 1 MILIONE A MAZZARRONE!

Oggi altri 5 numeri con la speranza che possano avere lo stesso clamoroso successo della giornata di ieri: per l’estrazione del 13 marzo infatti, un milione di euro è stato vinto a Mazzarrone, in provincia di Catania, ed è il terzo successo in questo marzo per il neonato gioco del MillionDAY. Nell'estrazione di ieri (qui tutti i numeri usciti) un giocatore ha indovinato la combinazione dei cinque numeri, realizzando così la supervincita dopo aver giocato l’euro di ordinanza previsto dal nuovo concorso. Un bottino che, secondo i dati forniti da Lottomatica, sarebbe arrivato nella ricevitoria della signora Patrizia Pepi, in via Botteghelle 65, a Mazzarrone: grandi feste per tutto il Paese e primi rumors immaginiamo su chi possa aver piazzato il colpo del campione. Secondo i dati ufficiali di Lottomatica, «MillionDay ha distribuito in tutta Italia oltre 12 milioni 900mila euro».

I NUMERI VINCENTI DI MILLIONDAY DEL 14 MARZO 2018

-

© Riproduzione Riservata.