SETTA MACROBIOTICA, ANCONA/ Adepti ridotti in schiavitù e costretti a non prendere medicine

Stroncata una setta macrobiotica che aveva ridotto in schiavitù gli adepti, obbligandoli a mangiare cibi che avrebbero dovuti guarirli da gravi malattie. Costretti a non prendere medicine

14 marzo 2018 Paolo Vites

Immagine dal web

Una volta c'erano le sette religiose con il santone del caso, adesso ci sono quelle del cibo. Tutte due con un solo scopo: manipolare la gente credulona e spillare loro soldi. Nel caso in questione, una "psico-setta" con a capo un noto imprenditore del settore macrobiotico di cui non si fa al momento il nome, numerose persone erano state ridotte di fatto in stato di schiavitù. Attiva tra le Marche e l'Emilia-Romagna aveva creato una vera e propria setta di adepti convincendoli a mangiare i cibi da loro prodotti spacciate come terapie contro malattie incurabili. Sono state fermate cinque persone dalla polizia di Ancona con le accuse di associazione a delinquere finalizzata alla riduzione in schiavitù, maltrattamenti, lesioni aggravate ed evasione fiscale.

Non solo sottrazione di denaro infatti per pagare le diete e fare donazioni: l'imprenditore secondo le accuse aveva operato "un asservimento totale delle vittime con un rigido stile di vita attraverso diete ideate dal maestro, lunghe conferenze tenute sempre da lui nelle quali operava un vero e proprio lavaggio del cervello". Era una organizzazione capillare costituita con capizona e capicentro che controllavano la vita quotidiana dei fedeli all'interno di punti macrobiotici. Questi venivano convinti ad abbandonare il lavoro e abiurare la vita precedente e obbligati a lavorare per la setta molte ore al giorno per pochi spiccioli. Ovviamente il denaro incassato era tutto in nero, senza alcuna denuncia fiscale. L'inchiesta è partita nel 2013 grazie alla testimonianza e denuncia di una ragazza che ne aveva fatto parte convinta che le diete proposte potessero guarire ogni malattia. La donna ha raccontato come il loro status psicologico dopo un po' le convinceva a obbedire al rigido controllo dell'alimentazione; valeva anche il divieto di condurre una vita socialmente normale, senza alcun contatto esterno, specie quello medico.

