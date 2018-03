Stephen Hawking è morto/ A 76 anni il celebre scienziato inglese studiò l'origine dell'universo e i buchi neri

È morto lo scienziato Stephen Hawking celebre per gli studi sull'origine dell'universo e i buchi neri. Nel 2014 gli fu dedicato il film 'La teoria del tutto'.

14 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Stephen Hawking

Stephen Hawking è morto all'età di 76 anni nella sua casa di Cambridge. Lo comunicano i figli attraverso una breve nota ufficiale, nel quale confermano anche tutta l'ammirazione verso uno dei più grandi scienziati dei nostri tempi: "Siamo profondamente rattristati dal fatto che il nostro amato padre sia morto oggi. Era un grande scienziato e un uomo straordinario il cui lavoro vivrà per molti anni. Il suo coraggio e la sua perseveranza con la sua brillantezza e il suo umorismo hanno ispirato persone in tutto il mondo". Hawking ha rappresentato un esempio da seguire sia per quanto riguarda le sue ricerche nel campo della cosmologia, sia per il coraggio con il quale ha affrontato l'astrofia muscolare progressiva correlata alla Sla che lo ha colpito ma non ha fermato il suo lavoro. La malattia si è manifestata già all'età di 13 anni ma non gli ha impedito di laurearsi a soli 20 anni, occupando una delle cattebre più prestigiose del Regno Unito, la stessa di Isaac Newton.

STEPHEN HAWKING E LE SUE RICERCHE

Nato ad Oxford l'8 gennaio 1942, da una madre che aveva dovuto fuggire dai bombardamenti nazisti su Londra, Stephen Hawikng evidenziò molto presto l'interesse per la cosmologia e la teoria della gravità quantistica, legata soprattutto ai buchi neri. Fu lui a dimostrare che subito dopo il Big Bang si svilupparono degli oggetti di massa enorme ma di dimensioni di un protone: furono questi quelli che lui definì dei micro-buchi neri. Ma le sue ricerche proseguirono senza sosta, giungendo alla conclusione che gli stessi buchi neri emettono radiazioni (tale legge fu chiamata radiazione di Hawking) che portano all'evaporazione segurendo le leggi della meccanica quantistica. Si dedicò anche allo studio dell'universo, arrivando ad ipotizzare che esso non abbia limiti spazio temporali fin dalla sua nascita. Tesi che lo portò spesso in contrasto con la Chiesa: Hawking non negò mai il suo ateismo, sostenendo che l'universo non è stato creato da Dio e che scienza e religione non sono in nessun modo conciliabili.

LA MALATTIA E IL CORAGGIO

Stephen Hawking manifestò i primi segni di sclerosi laterale amiotrofica già all'età di 13 anni e a poco più di 20 cominciò ad evidenziare già gravi problemi motori alle mani. Perse presto l'uso delle corte vocali e fu costretto su una sedie rotelle, impossibilitato anche ad alimentarsi da solo. Tali problemi non fermarono i suoi studi anche grazie all'uso di un sintetizzatore vocale che fu ideato apposta per lui. Nel 2012 si rese disponibile ad un esperimento dell'Università di Stanford per la crazione di uno scanner cerebrale il cui obiettivo è tradurre in parole l'attività elettrica del cervello. In varie occasioni, confermò comunque il suo coraggio, arrivando ad affermare di non essere sopraffatto dalla malattia e di sentirsi in generale fortunato: "A parte la sfortuna di contrarre la mia grave malattia, sono stato fortunato sotto quasi ogni altro aspetto". Nel 2014, la sua vita e le sue opere furono raccontate nel film 'La teoria del tutto', diretto da James Marsh. Per l'interpretazione dello scienziato inglese, Eddie Redmayne ottenne l'Oscar come migliore attore protagonista.

