Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: la Consulta respinge le dimissioni del giudice Zanon (14 marzo 2018)

Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Consulta respinge dimissioni giudice Zanon. No di Di Maio al ''Governo istituzionale''. Donald Trump caccia Tillerson. Addio a Ivan Beggio (14 marzo 2018)

14 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Ultime Notizie, Consulta respinge dimissioni giudice Zanon - La Presse

ZANON, CORTE COSTITUZIONALE RESPINGE LE DIMISSIONI

Dopo tre ore di camera di consiglio la Corte Costituzionale ha respinto le dimissioni del giudice Nicolò Zanon, indagato per peculato d'uso. D'altra parte prende atto della sua volontà di sospendere la partecipazione ai lavori del collegio. L'autosospensione, come riportato da Il Messaggero, implica uno stop di massimo sei mesi dalla funzione, ma non dallo stipendio, per cui fino a quando non si chiarirà la sua posizione, Zanon non parteciperà alle udienze della Corte. Nella Consulta ha prevalso l'esigenza di confermare da subito il «rispetto» e la «massima fiducia» nei confronti del collega, «fermo restando il pieno rispetto e la massima fiducia per il lavoro della magistratura» con l'auspicio di «una rapida conclusione dell'iter giudiziario». La vicenda che coinvolge Zanon prende le mosse da un'indagine della Procura di Roma e riguarda l'utilizzo dell'auto blu che invece sarebbe stata utilizzata in più occasioni, per spostamenti propri, dalla moglie di Zanon, Marilisa D'Amico, costituzionalista e avvocato, che non è indagata. L'inchiesta è alle battute finali, per chiuderla i pm attendono una memoria difensiva di Zanon.

NO DI DI MAIO AL "GOVERNO ISTITUZIONALE"

Un netto rifiuto ad un governo di scopo, questo è quello che emerge da un incontro del leader dei cinque stelle con la stampa estera. Per i grillini nessun governo è possibile se non quello scelto da 11 milioni di cittadini, esecutivo che però non dovrebbe contemplare una lista di ministri diversi da quella inviata al colle il venerdì prima del voto. I cronisti esteri che incalzano DI Maio non riescono però a far dire al candidato premier del partito di Grillo chi questo governo lo dovrebbe appoggiare, stante la mancanza di una maggioranza riconducibile interamente a Di Maio. Importante inoltre l’affermazione di Di Maio che afferma di non voler isolare l’Italia nei confronti della politica estera, di fatto anche questa è una parziale retromarcia rispetto a quanto detto in campagna elettorale.

TRUMP CACCIA TILLERSON

Un vero e proprio terremoto quello avvenuto alla Casa Bianca con la destituzione da parte del presidente Trump del suo segretario di Stato Rex Tillerson. La carica che è una delle più importante all’interno dell’esecutivo a stelle e strisce è assimilabile a quella del nostro ministro degli esteri, ed è stata assegnata a Mike Pompeo, con Pompeo che lascia l’incarico di direttore della CIA. Il cambio confermato dallo stesso inquilino dello studio ovale è da ricondursi ai tanti screzi che Tillerson aveva con Trump, i due ultimamente si trovavano infatti in disaccordo soprattutto sulla gestione della crisi Iraniana e su quella legata all’offerta della Corea di un incontro in tempi brevi. L’incarico di direttore della CIA viene assunto da Gina Haspel attuale vicecapo dell’agenzia, è la prima volta di una donna al comando dei servizi di intelligence statunitensi.

SALE LA TENSIONE TRA LONDRA E MOSCA

Una nuova misteriosa morte sta contribuendo a far salire la tensione tra la Gran Bretagna e Londra. La morte è quella di Nikolai Glushkov un esule trovato senza vita nella sua casa di Londra. Le indagini immediatamente portate avanti dalla polizia inglese non sono riuscite a risalire sulla causa della morte, cosa che di fatto ha innalzato la paura nelle stanze dei bottoni inglesi, soprattutto dopo le recenti morte di cittadini russe probabilmente da ricondursi a un’esposizione al gas nervino. Immediate le richieste degli investigatori inglesi all’ambasciatore russo, con quest’ultimo che nega coinvolgimenti del suo governo che si dice disposto a collaborare. Tutti i leader europei in tale contesto si sono schierati con il governo di sua Maestà, con la stessa Merkel che ha tenuto a precisare come le richieste del governo May siano del "tutto legittime".

ADDIO ALLO SCOPRITORE DI MAX BIAGGI E VALENTINO ROSSI

Si è spento Ivan Beggio colui che di fatto scopri negli anni passati i maggiori talenti motociclistici italiani. Beggio che aveva 73 anni fu lo storico patron di Aprilia, da presidente diede fiducia a innumerevoli giovani promesse, scoprendone alcuni tra i quali Biaggi e Rossi. L’uomo che ormai era rinchiuso in casa per una malattia debilitante si è spento per l’aggravarsi della sua patologia. Commozione è stata espressa da Rossi che dal paddock del Qatar, dove si correrà il primo gran premio della stagione, non ha nascosto la sua partecipazione al dolore della famiglia.

CHAMPIONS LEAGUE, ROMA AVANTI E UNITED CLAMOROSAMENTE FUORI. STASERA BESIKTAS-BAYERN E BARCELLONA-CHELSEA

Impresa della Roma di Eusebio Di Francesco che si qualifica ai quarti di finale di Champions League superando col risultato di 1-0, gol di Dzeko, lo Shakhtar Donetsk. Va avanti a sorpresa il Siviglia di Vincenzo Montella che supera 2-1 il Manchester United di José Mourinho. Dopo lo 0-0 dell'andata arriva la doppietta di Ben Yedder nella ripresa con Romelu Lukaku che riesce solo ad accorciare le distanze. Si conclude oggi il tabellone degli ottavi di finale di Champions League con le sfide Besiktas-Bayern Monaco e Barcellona-Chelsea che ci diranno quali saranno le ultime qualificate ai quarti di finale.

SERIE A, OGGI LA JUVE PUÒ ANDARE IN FUGA

Si recupera oggi Juventus-Atalanta sfida valida per la Serie A che era stata rinviata due settimane fa per la neve. I bianconeri hanno l'opportunità, dopo aver operato il sorpasso sul Napoli, di andare in fuga e portarsi quindi a +4. Servirà però una vittoria contro un avversario di assoluto livello come la Dea guidata da Gian Piero Gasperini. All'andata l'Atalanta aveva fermato i bianconeri sul risultato di 2-2. La Juventus era passata in doppio vantaggio nel primo tempo subendo poi i gol di Caldara e Cristante con Paulo Dybala che aveva fallito un calcio di rigore nei minuti finali che avrebbe permesso di vincere la gara col risultato di 3-2.

© Riproduzione Riservata.