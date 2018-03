ALDO MORO E LA SCORTA/ Via Fani, dolore e perdono degli ‘eredi’: “erano uomini liberi”, ma c’è chi li infanga

Rapimento Aldo Moro e strage della scorta di Fani: il dolore, il ricordo e il perdono degli eredi, "erano uomini liberi". Ma ancora oggi c'è chi li infanga: il quarantennale del 16 marzo

15 marzo 2018 Niccolò Magnani

Aldo Moro e la strage di Via Fani (LaPresse)

Era il 16 marzo 1978 quando un orrore in Via Fani mise fine alla vita di 5 uomini della scorta del presidente della Democrazia Cristiana, Aldo Moro: e pose le basi per la morte più “segnante” della storia della politica italiana (con il ritrovamento nella Renault rossa di Via Caetani il 9 maggio sempre 1978). Sei vite, ma uno sconvolgimento di molte, molte di più. Nei giorni del quarantennale della strage di Via Fani a Roma - dove ricordiamo morirono due carabinieri (Oreste Leonardi e Domenico Ricci) e tre poliziotti (Giulio Rivera, Raffaele Iozzino e Francesco Zizzi) - fanno ancora discutere le dichiarazioni di alcuni ex Brigate Rosse che misero a segno il “rapimento del secolo” e uccisero “gli angeli di Moro” in una fredda mattinata di fine inverno. Nasce tutto dalle dichiarazioni “ironiche” postate sui social da Barbara Balzerani, una ex brigatisti che fece parte del commando che si occupò di Aldo Moro: «Chi mi ospita oltre confine per i fasti del 40ennale?». Una battuta non esattamente di spirito che ha suscitato polemiche a non finire, con la stessa Balzerani che avrebbe poi aggiunto «che palle quest’intero processo mediatico da chi non è in grado di ricostruire i veri fatti storici». A lei replica con forza e piglio la figlia di Aldo, Maria Fido Moro, in un video divenuto virale: «Che palle il quarantennale lo dico io, non i brigatisti. E non Barbara Balzerani. Io posso lamentarmi del quarantennale. Io che non l’ho provocato ma l’ho subito. E ho il titolo per dirlo. Anche solo per la semplice ragione che mi dà dolore. Ma la signora Barbara Balzerani non può dirlo perché lei è tra coloro che l’hanno provocato. E, quindi, si tiene i risultati di quanto messo in atto».

IL NIPOTE: “ERA UN UOMO LIBERO”

Al dolore e le polemiche dettate anche da altri freddi “comportamenti” di chi fu colpevole di quella strage (e di quei mesi di Italia messa in ginocchio), fa da contraltare il ricordo e la fatica nostalgica di chi ha perso un padre, un nonno, uno zio in quei giorni terribili e che oggi prova a testimoniare non un odio ma un pensiero “propositivo” alle nuove generazioni che a fatica sanno chi è Aldo Moro. Renato Moro, nipote dello statista e docente di Storia Contemporanea all’Università Roma Tre, in una intervista all’Avvenire ricorda su tutto la libertà che sul suo zio seppe testimoniare con il “martirio” della sua vita. «Se Moro è ricordato in Italia e nel mondo è per il suo rapimento. L’immagine più diffusa resta quella con dietro la stella a 5 punte della Brigate Rosse. In parte era inevitabile. Ma oggi, a 40 dalla sua tragica fine, con tutta la necessità che ancora c’è di conoscere quel che sia davvero accaduto in quei 55 giorni, è inaccettabile che questi possano fagocitare quasi 62 anni di vita. È arrivato il momento di restituire a Moro la sua voce, la sua vita». Un padre costituente, un uomo impegnato per il bene del suo Paese e la promessa del bene comune in politica: un uomo libero «che con la sua lezione del compromesso come condivisione mise un argine alle ideologie», che proprio per questo, infatti, lo vollero fuori dai giochi.

IL FIGLIO DELL’AUTISTA E IL PASSATO RICONCILIATO

Renato Moro non è l’unico “erede”, ovviamente, a parlare nell’anniversario del quarantennale della strage di Via Fani: fa impressione però vedere come anche Giovanni Ricci, figlio dell’autista di Moro (ucciso anche lui come il resto della scorta quel tremendo 16 marzo 1978) abbia quello “sguardo” libero dall’odio e non per questo allora più “superficiale” o “banale”. «Ho incontrato Valerio Morucci, che ha ucciso mio padre. E poi Franco Bonisoli e Adriana Faranda. È successo nel 2012. Ho voluto confrontarmi con loro. Ho voluto un passo in avanti. Nei terroristi non ho più visto il mostro ma delle persone. Ho guardato i loro occhi, le bocche, le voci. Questo mi ha permesso di riconciliarmi col passato», spiega in una bella intervista all’AgenSir. La vendetta però è arrivata non tanto per una “convinzione personale” ma in forza di un bene sorto dallo sguardo dei suoi di figli: «La molla è scattata nel 1996 quando “è nato mio figlio. In quel momento mi sono fatto una domanda: ‘Ma lui se dovesse conoscere i figli dei terroristi, la vendetta sarebbe la cosa giusta?’. Lì ho avuto la scintilla. Dovevo cambiare. Non potevo continuare a distruggermi. Dovevo vincere l’odio e la rabbia, il mostro dentro l’armadio».

