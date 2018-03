MICHELANGELO, TROVATO AUTORITRATTO SEGRETO / La “firma” nascosta: così ha aggirato il divieto dell'epoca?

Arte, autoritratto segreto di Michelangelo: scoperto nel quadro dedicato alla poetessa Vittoria Colonna. Il disegno è emerso in queste ore, questo quadro risale al 1525 ed è a Londra.

15 marzo 2018

Un autoritratto segreto di Michelangelo Buonarroti è stato scoperto: si tratta di una caricatura nascosta in un disegno per l'amica Vittoria Colonna, eseguito nel 1525. L'autoritratto potrebbe essere considerato una sorta di “firma” segreta dell'artista. Lo ha spiegato il professore Deivis de Campos, autore dello studio pubblicato sulla rivista “Clinica Anatomy”. Questo potrebbe essere stato un modo, secondo lo studioso, per aggirare il divieto per gli artisti dell'epoca di firmare le loro opere. Questa scoperta rappresenta un passo in avanti ulteriore nella “caccia al tesoro” che ricercatori e studiosi hanno intrapreso per scovare disegni e simboli nascosti nelle opere di Michelangelo. Proprio un anno fa il gruppo di Deivis de Campos aveva trovato dei simboli pagani che alludono all'anatomia dell'apparato riproduttivo femminile nelle Cappelle Medicee a Firenze. Michelangelo aveva disegnato un suo autoritratto in precedenza nel 1509 sulla pagina di un sonetto dedicato all'amico Giovanni da Pistoia: in quel disegno però l'artista si era disegnato in posizione eretta nell'atto di dipingere gli affreschi della Cappella Sistina. (agg. di Silvana Palazzo)

Sembrerebbe proprio esserci un ritratto o una caricatura di Michelangelo, nascosta in un suo quadro. Il disegno è emerso in queste ore, precisamente nel dipinto dedicato al protagonista del Rinascimento all’amica e poetessa Vittoria Colonna, risalente al 1525, e facente parte della collezione del British Museum di Londra. Nel riquadro in basso a sinistra dell’opera in oggetto, osservando le pieghe dell’abito della donna vicino all’addome, si intravede la sagoma di un uomo piegato, intento appunto a dipingere e a disegnare: lo stesso Michelangelo Buonarroti. A fare la scoperta, per certi versi straordinaria, è stato uno studio pubblicato sulla rivista Clinical Anatomy da Deivis de Campos, dell'Università federale di Scienze della salute di Porto Alegre, in Brasile. Non è la prima volta che Michelangelo si auto-ritrae in una sua opera.

IL BOZZETTO DEL 1509

Già nel 1509, infatti, si disegnò al lato di un sonetto dedicato all'amico Giovanni da Pistoia, e in quel primo schizzo era in posizione eretta, mentre dipingeva la Cappella Sistina. In quello dedicato a Vittoria Colonna, come dicevamo, ha invece il corpo piegato in avanti ad angolo acuto, nell’atto proprio di dipingere il ritratto dell’amica. Deivis de Campos, colui che ha svelato l’arcano, è convinto che tale autoritratto potrebbe dire molto circa la corporatura dell’artista, nonché il suo stato di salute e fisico. Non è la prima volta che un gruppo di studiosi va a caccia di simboli nascosti nelle opere più importanti, in particolare di Michelangelo. L’anno scorso, sempre gli stessi brasiliani, avevano trovato simboli pagani inneggianti l’apparato riproduttivo femminile, nelle Cappelle Medicee di Firenze.

