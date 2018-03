Giussano, omicidio suicidio/ Ultime notizie, Paina: 28enne sgozza mamma e nonna, poi si toglie la vita

Giussano, omicidio suicidio: Paina, 28enne sgozza mamma e nonna, poi si toglie la vita. Tragico episodio avvenuto in provincia di Monza negli scorsi giorni

Caso di omicidio suicidio a Paina di Giussano

Un nuovo caso di omicidio suicidio sale alla ribalta delle cronache. E’ accaduto a Paina di Giussano, paese in provincia di Monza, nel cuore della Brianza. Alessandro Turati, ragazzo di 28 anni, ha ucciso la madre Monica Cesano, e la nonna, Paola Parravicini, per poi togliersi la vita a sua volta. Il triplice gesto tragico è avvenuto nelle scorse notti, con gli inquirenti che stanno cercando di ricostruire nel dettaglio ciò che è accaduto. I tre corpi sono stati ritrovati senza vita a Paina, frazione di Giussano, in un appartamento al secondo piano di una palazzina di via Ada Negri. A dare l’allarme è stata una conoscente, che mercoledì sera, preoccupata dalle chiamate senza risposta, ha deciso di avvisare le forze dell’ordine. Non vi è la certezza che si tratti di omicidio-suicidio, ma - come riportato dal Corriere della Sera - attualmente è l’ipotesi più accreditata, con l’autore del gesto che sarebbe il figlio/nipote.

IL GIOVANE ERA IN CURA PSICHIATRICA

Il 28enne, secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, avrebbe accoltellato alla gola, con un classico coltello da cucina, la mamma 58enne e la nonna 88enne, per poi suicidarsi, sempre con le stesse modalità. Una volta scattato l’allarme sono giunti sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri, e i soccorsi del 118, che nulla hanno però potuto fare. Il presunto omicida, Alessandro Turati, avrebbe agito mentre le due donne stavano dormendo, e pare abbia lasciato anche diversi bigliettini per motivare il terribile gesto. Fra gli indizi che fanno pensare alla pista dell’omicidio/suicidio, anche il fatto che nell’appartamento non vi erano segni di aggressione, e la porta di casa non era forzata. Il giovane era in cura per problemi psichiatrici. Si tratta del terzo caso di questo tipo in pochi giorni, dopo i due precedenti avvenuti in provincia di Torino.

