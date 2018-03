Lotto/ Estrazioni di oggi, Superenalotto, 10eLotto 15 marzo: i numeri vincenti! Video (conc 32/2018)

Estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi 15 marzo: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.32/2018: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata

Estrazioni del Lotto e Superenalotto

Il Superenalotto, il Lotto ed il 10eLotto stanno per aprire le porte ad un nuovo concorso e tanti premi che questa sera verranno destinati alle regioni in gara. Gli appassionati iniziano già ad ultimare la compilazione della propria schedina, registrando in molti casi anche più di una combinazione. La speranza è di replicare quanto accaduto nell'ultima estrazione del 10eLotto, dove il premio più alto è stato registrato a Torino. Un fortunello infatti è riuscito a centrare 100 mila euro in premio grazie ad un 9 con opzione Oro e modalità frequente. 40 mila euro invece ad Alessandra grazie ad un 9 di un giocatore, a cui si aggiunge quanto maturato a Bolzano. Anche in questo caso si parla di un 9 indovinato, per un premio da 20 mila euro. La provincia di Bari ha invece conquistato il primo posto sul podio del Lotto, grazie ad un appassionato di Altamura che ha registrato una quaterna, quattro terni e sei ambi per il valore di più di 62 mila euro, contro una giocata su Tutte le Ruote per 15 euro. Secondo posto in classifica per la provincia di Latina grazie a Fondi: il vincitore ha sfiorato i 53 mila euro. Al terzo posto si è posizionata invece la provincia di Savona con Albenga, dove la vincita è stata di 45 mila euro grazie ad un terno secco su Torino.

LE QUOTE DELL'ULTIMO CONCORSO

Il Jacktpot avrà un valore di 113,5 milioni di euro nell'estrazione del SuperEnalotto di oggi: un bottino che accresce sempre di più. Nell'inseguire il montepremi non vanno tuttavia dimenticate tutte le altre quote, che con la loro presenza promettono premi più che generosi. Infatti nell'ultimo appuntamento la vincita più alta è stata centrata da un giocatore che con il 5+ è riuscito a portarsi a casa oltre 619 mila euro, mentre due vincitori hanno centrato il 4+ da più di 36 mila euro. Poca la differenza con la vincita successiva, quella del 5. Il premio in questo caso è stato di oltre 28 mila euro e i vincitori sono stati sette in tutto. Rimane al di sotto della soglia più alta il 3+, con 2.905 euro donati ai suoi 102 vincitori, mentre 565 giocatori hanno realizzato i 362,79 euro associati al 4. Si prosegue con il 3 ed il premio da 29,05 euro destinato a 21.157 appassionati, mentre il 2 ha premiato 341.409 vincitori con 5,58 euro a testa. I 100 euro del 2+ hanno premiato 1.651 giocatori, mentre i 10 euro dell'1+ sono stati destinati a 11.085 vincitori. Infine abbiamo lo 0+ con il suo premio storico da 5 euro: in questo caso la quota è stata realizzata da 24.191 appassionati.

LA SMORFIA NAPOLETANA

I giocatori del Lotto sono in attesa di scoprire i numeri vincenti di questa sera, che grazie alla nuova estrazione potranno gareggiare per conquistare uno dei premi in palio. Nella nostra schedina non devono di certo mancare i numeri, con l'incertezza che siano fra i vincenti estratti del nuovo concorso. Per toglierci ogni dubbio possiamo solo tentare la fortuna, magari registrando più di una giocata per ogni appuntamento con il gioco Sisal. Nel caso di dubbi sui numeri da giocare, la nostra Rubrica è pronta ad interrogare la smorfia napoletana sulla news scelta per oggi e che ci parla di oversize e vacanze. Spesso infatti le persone con taglia forte nutrono dell'imbarazzo ad uscire in pubblico ed a confrontarsi con la società. Per questo un'isola dei Caraibi ha deciso di aprire i battenti del The Resort a questo particolare settore della clientela, riuscendo a diventare il primo e unico villaggio di vacanze destinato a chi ha qualche tacca in più sulla cintura. Le strutture ovviamente sono state adeguate in base alla particolare tipologia di clienti, con letti rinforzati, sedie larghe e robuste, oltre a bagni ideati appositamente. Vediamo cosa ne pensa la smorfia: abbiamo il villaggio, 16, la vacanza, 62, la misura, 44, la norma, 14, e il relax, 59. Come Numero Oro scegliamo invece l'imbarazzo, 60.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

Il SuperEnalotto ed il Jackpot sono pronti ad accogliere tutti i vincitori che questa sera parteciperanno al nuovo concorso. La meta finale è come sempre raggiungere il montepremi e riuscire a portarlo a casa, un'impresa di sicuro non semplice per tutti gli appassionati della Sisal. Tentare la fortuna sarà il maggiore impegno di tutti i giocatori che anche oggi guarderanno in faccia la fortuna per catturarne lo sguardo e conquistare la sua benevolenza. Difficile da dire chi riuscirà a raggiungere la meta, ma nel dubbio meglio prepararci al meglio per quel glorioso momento. Uno degli step più faticosi per un appassionato è infatti scegliere su quale progetto investire la prima fetta del bottino. Anche per questo la nostra Rubrica è pronta per proporvi anche oggi un'iniziativa di KickStarter che farà gola a molti. O meglio a chiunque sia interessato di ambiente e robotica. Trash cleaning promette infatti di sfruttare le leggi della robotica per un uso ecologico, per ripulire il Chicago River da tutta la spazzatura presente nelle acque. Ogni utente si può collegare al Trash boat per fare la sua parte di pulizia del fiume, semplicemente grazie al sito web e diventando così protagonista di una parte importante della pubblica amministrazione. L'iniziativa verrà realizzata solo al raggiungimento del goal di 4.038 euro, raggiungibile entro 13 giorni. Per fortuna non dovremo invece attendere così tanto per scoprire i numeri vincenti del concorso di oggi: stanno arrivando!

