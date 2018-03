SAVONA, OSVALDO COCUCCI IMPICCATO NEL BAGNO DEL TRENO/ 88enne malavitoso citato nei processi Andreotti

Savona, Osvaldo Cocucci trovato impiccato nel bagno del treno Intercity Nizza-Milano: l'88enne malavitoso e collaboratore di giustizia compare in molti processi a carico di Andreotti

15 marzo 2018 Niccolò Magnani

Osvaldo Cocucci trovato impiccato sul treno (LaPresse)

Il giallo del cadavere ritrovato ieri impiccato in un bagno del treno a Savona raddoppia il proprio mistero con l’identità rivelata della vittima: si chiama Osvaldo Cocucci, aveva 88 anni e soprattutto era uno dei malavitosi poi collaboratore di giustizia citato in alcuni dei processi a carico di Giulio Andreotti. Si è impiccato nel bagno del treno Thello Eurocity Nizza-Milano alla stazione di Savona dopo una lunghissima carriera dentro e fuori le aule di tribunale: era di ogni italo-argentine e il suo nome figura più volte nelle carte dei processi Andreotti dove vennero esaminati gli insondabili misteri legati al faccendiere Michele Sindona. Come è noto quest’ultimo, morto anche lui suicida in carcere, era stato condannato per aver commissionato l’imicii del commissario liquidatore del Banco Ambrosiano Giorgio Ambrosoli. La Polfer e la Procura di Savona indagano intanto sulla morte di Cocucci (avvenuta pare nel pomeriggio di ieri): secondo quanto riporta Fanpage, il ritrovamento del cadavere è avvenuto intorno alle 17 quando il capotreno del convoglio ha bussato alla porta della toilette chiusa. Non ricevendo nessuna risposta, ha deciso di aprire con la chiave di servizio e di fronte si è ritrovato lo spettacolo macabro e triste dell’anziano impiccato con una sciarpa.

CHI ERA OSVALDO COCUCCI

Secondo quanto ha rivelato la pm Cristiana Buttiglione alla Stampa, si tratterebbe di un suicido seppur anomalo: con sé non aveva alcun documento, nessuna valigia e nemmeno un telefono cellulare. Alcuni ipotizzano si possa trattare anche di un furto concluso tragicamente ma, visto il passato della vittima, potrebbe esserci molto di più che ancora non è stato neanche minimamente immaginato. Per capire chi era Cocucci è necessario fare un salto indietro nel tempo, all’interno di alcuni dei più intricati misteri dell’Italia nella Prima Repubblica: l’italo argentino suicida era un nome noto nella storia della malavita milanese, capo della banda di Federico Cerniglia, poi anche lui collaboratore di giustizia sul caso Sindona. «Era il 1997 quando Cerniglia aveva iniziato a collaborare con la magistratura raccontando di un incontro mai provato tra Andreotti e Frank Coppola, meglio noto come Frank Tre Dita»: quello che riporta il Fatto Quotidiano è un passaggio però mai provato in sede processuale, secondo cui il 7 volte premier avrebbe incontrato nel 1970 il malavitoso americano, a riprova di un legame tra Cosa Nostra e la Democrazia Cristiana. Come spiega l'Ansa, i giudici che processarono Andreotti, però, ritennero quel racconto completamente inventato: il nome di Osvaldo Cocucci compare proprio perché capo di quella banda che avrebbe avuto un ruolo nell’incontro con Andreotti, mai però dimostrato in alcun modo.

© Riproduzione Riservata.