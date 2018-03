Truffa per 25 anni genitori di vittima della lupara bianca/ Arrestato a Messina dopo aver estorto 200mila euro

Truffa per 25 anni genitori di vittima della lupara bianca: arrestato a Messina dopo aver estorto 200mila euro. Il malvivente è Francesco Simone, 44enne operaio siciliano

Truffa per più di 200mila euro a Messina

Una truffa ai danni di due anziani, che è costata loro più di 200mila euro. Il protagonista in negativo di questa storia è Francesco Simone, 44enne operaio che vive in provincia di Messina, che si è finto il figlio dei due di cui sopra. Quest’ultimo, Domenico Pelleriti è stato ucciso dalla mafia di Barcellona Pozzo di Gotto nel 1993, con il metodo della lupara bianca, che consiste nell’assassino appunto con la lupara, con successivo occultamento di cadavere. Il problema è che il corpo di Domenico non è mai stato ritrovato e di conseguenza è stato creduto vivo per 25 anni dai suoi genitori, due braccianti agricoli. Il truffatore ha approfittato dei due per 15 anni e il metodo utilizzato è stato semplice: si è finto il figlio, continuando a chieder loro denaro per sopravvivere.

LA SUA EX FIDANZATA L'HA TRADITO

Diceva che era in fuga dalla mafia e che viveva nel nord Italia, ed inoltre, per impietosire ancora di più la coppia, si era finto gravemente malato. Con questo metodo Simone ha estorto più di duecento mila euro ai due, che per soddisfare le continue richieste (anche sotto minacce) del “figlio” erano arrivati addirittura a vendere la casa e a impossessarsi dei risparmi della nipote, figlia tra l’altro della vittima della lupara bianca. Ma c’è un ulteriore dettaglio ancora più raccapricciante, il fatto che Francesco Simone, il truffatore, fosse il fratello dell’ex fidanzata di Domenico Pelleriti ai tempi del suo assassinio. A tradire il truffatore è stata l’ex compagna di Simone, a conoscenza dei fatti, che non se l’è sentita più di custodire questo orribile segreto, e che negli scorsi giorni si è presentata ai carabinieri, denunciando il tutto.

