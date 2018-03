Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: Salvini apre al Movimento 5 Stelle (15 marzo 2018)

Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Matteo Salvini apre al Movimento 5 Stelle. Morto il fisico Stephen Hawking. Londra espelle 23 diplomatici russi. Stasera l'Europa League. (15 marzo 2018).

15 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Ultime Notizie, Matteo Salvini - La Presse

SALVINI APRE AL MOVIMENTO 5 STELLE

Una vera e propria apertura quella di Matteo Salvini nei confronti del Movimento 5 Stelle, con lo stesso Salvini che ha ipotizzato un accordo con Di Maio. Salvini intervistato dai giornalisti ha escluso solamente un eventuale approccio con il Partito Democratico, mentre ha detto di prendere in considerazione l'dea di un esecutivo sulla direttrice Carroccio-Movimento. La dichiarazione di Salvini ha però innescato un vero e proprio scontro con l'altra gamba del centrodestra, quella rappresentata da Silvio Berlusconi, che invece ha negato la sua intenzione ad appoggiare quelli che lui vede come il fumo negli occhi. Salvini per la prima volta con i giornalisti esteri parla di condivisione del programma elettorale, mettendo al primo posto la cancellazione della legge Fornero nonché l'introduzione di una sorte di Flat Tax.

MORTO IL FISICO STEPHEN HAWKING

E' morto Stephen Hawking, l'astrofisico a cui si deve la teoria cosmologica sull'inizio senza confini dell'Universo. Lo scienziato che era ammalato di SLA è scomparso nella sua casa inglese, aveva 76 anni. Buona parte della vita di Hawking è stata su una sedia a rotelle stante la scoperta della grave malattia invalidante all'età di 21 anni. Immediate le manifestazioni di cordoglio da parte del mondo accademico, con la stessa NASA americana che ha espresso la sua partecipazione al dolore della famiglia, tramite un messaggio andato in diretta televisiva. L'astrofisico era stato premiato ultimamente dal presidente Barak Obama con il conferimento della medaglia presidenziale della libertà, la più alta onorificenza a stelle e strisce.

LONDRA ESPELLE 23 DIPLOMATICI RUSSI

Non accenna a placarsi la tensione tra il governo di Theresa May e quello di Putin, con l'esecutivo britannico che ha deciso in maniera unilaterale l'espulsione di ventitré diplomatici russi. La decisione è una ritorsione sulla mancata risposta del governo di Mosca relativamente al coinvolgimento dei servizi segreti, su alcuni inspiegabili morti avvenute sul territorio di sua maestà britannica. Come se non bastasse il governo May ha revocato l'invito del ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov, da parte sua la casa reale ha reso noto che non invierà nessuna rappresentanza alla cerimonia di apertura dei mondiali di calcio di Russia 2018. Immediata la risposta di Mosca con lo stesso Lavrov che parla di una provocazione senza precedenti. Era dal 1971 che l'Inghilterra non prendeva misure cosi dure nei confronti del paese delle steppe.

FUGA JUVE IN SERIE A

La Juventus è in fuga e ora sogna davvero concretamente la vittoria del settimo Scudetto consecutivo. La vittoria di ieri nel recupero contro l'Atalanta infatti ha portato i bianconeri a +4 sul Napoli che fino a sabato scorso erano avanti di un punto. Non è stata così facile per la squadra di Massimiliano Allegri ieri che ha saputo anche soffrire nella parte centrale della partita. Nel primo tempo la gara è stata sbloccata da Gonzalo Higuain servito dentro da un Douglas Costa in grado di farsi quaranta metri palla al piede. Nella ripresa viene fuori la Dea con Mancini che prima sfiora il gol di testa e poi viene espulso per due falli nel giro di pochi minuti. I bianconeri dilagano alla fine con Blaise Matuidi che supera Berisha con un sinistro liftato.

STASERA MILAN E LAZIO IN EUROPA LEAGUE

Le due formazioni impegnate in Europa League affrontano stasera il ritorno degli ottavi con la necessità di effettuare due imprese per centrare la qualificazione. Certamente più ardua quella che attende il Milan, che deve rimontare uno 0–2 subito a San Siro e si trova di fronte un’Arsenal rivitalizzato anche in campionato, mentre alla Lazio, dopo il pareggio 2–1 in casa basta vincere con qualsiasi punteggio. Sia Gattuso che Inzaghi hanno fatto capire di voler a tutti i costi passare il turno, ed entrambe le formazioni hanno trovato una rete quasi allo scadere in campionato, con la quale il Milan ha conquistato i 3 punti in casa del Genoa, mentre la Lazio ne ha strappato 1 alla Sardegna Arena contro il Cagliari.

SOFIA GOGGIA VINCE LA COPPA DI DISCESA LIBERA

Si è conclusa sulle nevi si Are, in Svezia, la Cdm di discesa libera femminile, con la nostra azzurra Sofia Goggia che dopo la medaglia d’oro alle Olimpiadi ha vinto anche la Coppa precedendo la grande rivale, l’americana Vonn. La sciatrice statunitense ha tentato il tutto per tutto e si è imposta nell’ultima gara della stagione, ma all’italiana è bastato il secondo posto per conservare 1 e punti di vantaggio necessari per alzare al cielo la coppa di cristallo. Una stagione indimenticabile, quella attuale per la sciatrice bergamasca cha ha battuto una super campionessa che cercava in questa occasione la sua 17esima coppa di specialità. In questa gara la Vonn ha battuto la Goggia per 6 / 100, centrando il successo numero 82 in carriera.

MEDAGLIA D'ORO AZZURRA NELLE PARALIMPIADI DI PYEONGCHANG

Dopo aver conquistato medaglie d’argento e di bronzo, per la spedizione azzurra alle Paralimpiadi è arrivato anche il giorno dell’oro. A conquistare il primo posto, nella gara di gigante riservata agli atleti ipovedenti con guida, sono stati Giacomo Bertagnolli e la guida Fabrizio Casal, suo amico. Al secondo posto uno sciatore slovacco e terzo un canadese. Grande commozione da parte del presidente del comitato paralimpico, Pancalli, presente in Corea.

© Riproduzione Riservata.