Accusa di peculato, sequestrati 150 mila euro all'ex pm Ingroia/ Ultime notizie: rimborsi e auto-liquidazione

16 marzo 2018 Silvana Palazzo

Oltre 150 mila euro sono stati sequestrati ad Antonio Ingroia, ex pm antimafia oggi avvocato, e Antonio Chisari, che all'epoca dei fatti contestati dalla Procura di Palermo erano rispettivamente amministratore unico e revisore contabile della società regionale Sicilia e-Servizi spa (oggi Sicilia Digitale spa). Come riportato da Il Tempo, entrambi sono indagati per peculato. Le indagini hanno accertato che il 3 luglio 2014 Ingroia si è auto-liquidato circa 117 mila euro a titolo di indennità di risultato per la precedente attività di liquidatore (successivamente è stato nominato amministratore unico), in aggiunta al compenso omnicomprensivo di 50 mila euro che gli era stato riconosciuto dall'assemblea. L'auto-liquidazione del compenso ha determinato un abbattimento dell'utile di esercizio del 2013 da 150 mila euro a 33 mila euro. Stando a quanto appurato dai finanzieri del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Palermo, è stata violata la normativa nazionale e regionale in materia di riconoscimento delle indennità premiali ai manager delle società partecipate da pubbliche amministrazioni. E questa violazione è stata avallata dal revisore contabile Chisari, che invece, in base alla disciplina civilistica, avrebbe dovuto effettuare verifiche sulla regolarità dell'operazione.

L'ex pm Antonio Ingroia si sarebbe appropriato indebitamente di ulteriori 34mila euro, a titolo di rimborso spese sostenute per vitto e alloggio nel 2014 e nel 2015 per le trasferte a Palermo per svolgere le funzioni di amministratore. La normativa nazionale e regionale, chiarita da una circolare dell'assessorato regionale dell'Economia, consente agli amministratori di società partecipate residenti fuori sede solo il rimborso delle spese di viaggio. A tal fine, lo stesso avvocato aveva adottato un regolamento interno alla società che permetteva ulteriore indebito rimborso. Anche in questo caso, come riportato dal quotidiano Il Tempo, la violazione della normativa vigente è stata avallata dal revisore contabile, che risulta indagato in concorso con l'ex magistrato, anche per questa seconda ipotesi di peculato. Parabola imprevedibile per Ingroia, che dopo aver istruito e avviato il processo sulla trattativa Stato-mafia, nel 2012 accettò improvvisamente accettò l'incarico di presidente di una commissione internazionale Onu in Guatemala sul traffico di droga. Incarico durato poco per il lancio lancio di Rivoluzione civile, il movimento politico con il quale Ingroia addirittura ambiva a diventare presidente del Consiglio. Progetto bocciato sonoramente dagli elettori.

