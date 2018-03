Ancona, neonato morto in azienda rifiuti/ Ostra, ultime notizie: cadavere trovato sul nastro trasportatore

Ostra, cadavere di un neonato tra i rifiuti: orrore in provincia di Ancona, dove è stato rinvenuto il corpicino senza vita di un pargolo su un nastro trasportatore

Ostra, cadavere di un neonato tra i rifiuti: orrore in provincia di Ancora. Giovedì 15 marzo 2018, verso le 14.30, è stato rinvenuto durante un’operazione di riciclo rifiuti alla Cavallari Group il corpicino senza vita del pargolo. La Procura di Ancona, come sottolinea Il Resto del Carlino, sta indagando in queste ore per infanticidio e ha disposto l’esame autoptico del cadavere del neonato, ritrovato su un nastro trasportatore in cui confluiscono i rifiuti da riciclare. L’allarme, giunto nel primo pomeriggio, è stato dato da un operaio macedone della nota azienda del posto, che ha fatto il macabro rinvenimento per poi allertare le forze dell’ordine e il 118. Subito interrotte le attività, con il medico legale accorso sul posto. Il neonato, sottolinea il quotidiano, ha carnagione bianca e aveva ancora parte del cordone ombelicale ancora attaccato. La ditta, la Cavallari Group, opera i rifiuti di Ostra, Fabriano e Castelplanio: carabinieri al lavoro per capire da dove possa provenire il corpo.

OSTRA, CADAVERE DI UN NEONATO TRA I RIFIUTI

Una tragedia sulla quale i carabinieri stanno cercando in queste ore di fare luce, con la prima ipotesi che vede possibile che il cadavere del neonato sia stato abbandonato in un cassonetto tra Ostra, Fabriano e Castelplanio e poi trasportato fino a Ostra. Secondo i primi accertamenti, come sottolinea Centro Pagina, si tratterebbe di una femmina: il corpo non era ancora in stato di putrefazione ma non è stato possibile risalire alla data del decesso. Come scritto poco sopra, tutte le attività dell’azienda sono state momentaneamente sospese per consentire ai carabinieri di effettuare tutti gli accertamenti necessari. Nella giornata di venerdì 16 marzo 2018 saranno effettuati ulteriori accertamenti e, già nel pomeriggio, potrebbe essere fatta l’autopsia. Attesi aggiornamenti nelle prossime ore sulla tragica vicenda, con il neonato trovato esanime sul nastro trasportatore della nota azienda del posto che tratta i rifiuti.

