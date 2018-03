Eurojackpot/ Estrazione n 11/2018: numeri vincenti! (oggi, 16 marzo 2018)

Estrazione Eurojackpot di oggi, num. 11/2018: numeri vincenti del 16 marzo 2018, estrazioni in diretta in tutta Europa. Vincite e ultime notizie in aggiornamento live, tutti i risultati

16 marzo 2018 Silvana Palazzo

Estrazione Eurojackpot di oggi

Riparte da 10 milioni di euro il montepremi di Eurojackpot, che torna con una nuova estrazione oggi, venerdì 16 marzo 2018. Sì, avete capito bene: riparte. Qualcuno la settimana scorsa ha infatti realizzato la clamorosa vincita da oltre 42 milioni di euro. C'è un fortunato giocatore che ha fatto il 5+2, facendo così ripartire il Jackpot dal suo punto di partenza. Ma l'ultimo concorso è stato decisamente generoso: sono state sei infatti le vincite per il 5+1, ognuna delle quali da poco meno di 318 mila euro. E poi c'è il 5+0, che ha fatto registrare altrettante vincite, ciascuna in questo caso da circa 112 mila euro. La nota dolente per l'Italia è che tra queste vincite non ce n'è nessuna realizzata nel nostro Paese. La vincita “azzurra” più alta è stata di quasi 1.500 euro: un fortunato dei 150 che hanno realizzato il 4+2. Stasera dunque bisogna migliorare il nostro risultato. Le motivazioni del resto non vi mancano...

ESTRAZIONE EUROJACKPOT DI OGGI: I NUMERI VINCENTI

Per chi si avvicina per la prima volta ad Eurojackpot, ricordiamo che il montepremi è sempre milionario. Questa è una sfida con il resto d'Europa, quindi supera i confini, perché sono 18 i Paesi in gara per conquistare il montepremi. Partecipare all'estrazione è molto semplice: basta mettere in gioco almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di due euro. Sono dodici invece le categorie di vincita, dal 5+2 al 2+1. Con la prima si vince il Jackpot milionario europeo. Stasera la grande estrazione, quindi ricordatevi di giocare, è possibile farlo in ricevitoria e online. Come andrà oggi? L'attesa per l'estrazione di oggi cresce, ma ricordiamo i numeri vincenti di Eurojackpot dell'ultimo concorso. La combinazione fortunata di venerdì scorso è stata la seguente: 15-23-28-33-36, Euronumeri 4-7. Presto conosceremo la nuova, che vi riporteremo in diretta, ma prima vi auguriamo buona fortuna!

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

-

Euronumeri: -

(I numeri vincenti del concorso del Sivincetutto SuperEnalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

© Riproduzione Riservata.