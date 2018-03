Milano via Chopin, 19enne stuprata/ Video, chi è il colombiano arrestato: le identità su Facebook

Milano, stupro di via Chopin: ecco chi è Freylin David Lopez Villa, l'aggressore colombiano che lunedì 11 marzo 2018 ha aggredito e violentato una coppia di giovani

Immagine di repertorio (Pixabay)

Milano, stupro di via Chopin: ecco chi è l’aggressore colombiano che nella tarda serata di lunedì 11 marzo 2018 ha aggredito una coppia di giovani ragazzi, lui di 22 anni e lei di 19 anni. Freylin David Lopez Villa ha minacciato con un’arma finta i due ragazzi, per poi picchiare a sangue il maschio e violentare brutalmente la femmina. Entrambi sono stati lasciati agonizzanti sulla strada senza automobile, portafogli e telefoni. Le forze dell’ordine sono riuscite a intercettarlo dopo poche ore e emergono dettagli sulla figura del criminale colombiano. Come sottolinea Il Giornale, Freylin David Lopez Villa aveva seiu profili Facebook attivi e in alcuni di questi è possibile ricavare interessanti particolari: dall’immaigine di sfondo con la scritta “Pablo” e sopra un proiettile e un rotolo di banconote, in riferimento al narcos Pablo Escobar, alle immagini con la fidanzata colombiana e del figlio. Ma non solo: secondo le ultime indiscrezioni, il venticinquenne era un immigrato irregolare già noto alle forze dell’ordine e non avrebbe dovuto trovarsi a Milano la notte di lunedì…

STUPRO DI VIA CHOPIN, CHI E' FREYLIN DAVID LOPEZ VILLA

Come riporta l'Agenzia Vista, il Maggiore De Angelis ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni su Freylin David Lopez Villa, tracciando un primo identikit sull'aggressore della giovane coppia a Milano: “Lui è stato rintracciato in un parco pubblico, in un giardino pubblico, a ridosso dell’abitazione nella nottata. Il soggetto è stato riconosciuto. No, non ha proferito parola, non ha fatto riferimento alla nottata, non ha cercato di giustificarsi e non ha dato alcun elemento in merito”. “Il soggetto è un individuo ventiquattrenne sudamericano già noto alle forze dell’ordine per reati non attinenti alla sfera dei reati contro la persona. Ha reati contro il patrimonio, ma sul passaggio potremo essere più chiari. Violenze sessuali? No, precedenti specifici non ne ha”, continua De Angelis, parlando anche dell'impiego del ragazzo: “E’ un individuo che non ha un lavoro fisso e vive di espedienti: lavori saltuari piuttosto che espedienti”. Infine, una battuta sulla famiglia: “Non ha famiglia in Italia, non sappiamo se ha una famiglia d’origine”.

