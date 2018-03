MillionDay/ Estrazione di oggi: i numeri vincenti! Assalto al premio da un milione di euro (16 marzo 2018)

MillionDay, estrazione di oggi 16 marzo 2018: i numeri vincenti del venerdì! Riparte l'assalto al premio da un milione di euro. La combinazione fortunata e le probabilità di vincita

16 marzo 2018 Silvana Palazzo

MillionDay, estrazione di oggi

L'appuntamento con la fortuna si rinnova oggi, venerdì 16 marzo 2018, grazie a MillionDay, il nuovo gioco di Lottomatica. Non è ancora il momento dell'estrazione dei numeri vincenti, eppure è grande l'attesa per la combinazione fortunata. L'estrazione, come al solito, si terrà alle 19.00, quindi quando arriverà il momento clou troverete la nuova cinquina vincente. Quante probabilità di vincita ci sono? Il calcolo lo ha fatto l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, secondo cui per il 2 è di uno su 17,7, per il 3 di uno su 284, per il 4 di uno su 13.915 e per il 5 di uno su 3.478.761. Per giocare basta recarsi in una ricevitoria del gioco del Lotto o presso i punti vendita autorizzati alla raccolta a distanza del Lotto in tutte le sue modalità. Le giocate possono essere fatte tenendo conto di un'eccezionale intervallo temporale, che va dalle ore 18:45 fino alle ore 19:05, in cui non si può appunto giocare.

MILLIONDAY TORNA CON UNA NUOVA ESTRAZIONE

L'ultima ricca tappa del MillionDay è stata Mazzarrone, in provincia di Catania, dove nei giorni scorsi sono stati indovinati tutti i numeri vincenti. Il fortunato vincitore ha quindi ottenuto un milione di euro giocando semplicemente un euro. A poco più di un mese dal lancio di questo nuovo gioco di Lottomatica, sono state realizzate in tutta Italia con il MillionDay vincite per oltre 13 milioni di euro. L'ammontare delle vincite di seconda categorie finora distribuite ha superato il numero di 1.300. Ricordiamo che si vince indovinando 2, 3, 4 o 5 numeri vincenti. Con seconda categoria, dunque, si intende il 4, che premia i fortunati con mille euro. Ai vincitori del 3 vanno invece 50 euro, mentre coloro che realizzano il 2 devono consolarsi con due euro. Ora, dunque, concentriamoci sull'estrazione di oggi di MillionDay, perché nuovi premi sono in palio. La caccia alla combinazione fortunata riparte.

I NUMERI VINCENTI DI MILLIONDAY DEL 16 MARZO 2018

-

