NAPOLI CROLLA EX MONASTERO AI TRIBUNALI/ Cade ponteggio chiesa San Paolo Maggiore: “forse morti sotto macerie”

Napoli, crolla chiesa San Paolo Maggiore ed ex monastero nella zona dei Tribunali: ultime notizie e aggiornamenti, è caduto il ponteggio con 4 operai. "Morti sotto macerie", mancano conferme

16 marzo 2018 Redazione

Crollo ex monastero Napoli (immagini repertorio)

È crollato un antico ex monastero a Napoli nella zona centralissima dei Tribunali: la chiesa di San Paolo Maggiore, cui erano presenti dei ponteggi per ampi lavori di ristrutturazione, ha avuto un crollo consistente di alcune parti murarie e dei relativi ponteggi, purtroppo mentre questa mattina erano già al lavoro 4 operai. Il fabbricato potrebbe tragicamente avere al momento delle vittime sotto le macerie, come riportano i primi testimoni accorsi sul luogo dell’incidente: la parte ceduta è proprio quella relativa all’antico convento di grande valore storico. Le voci non ancora confermate dalle autorità hanno riferito a Repubblica Napoli della presenza di due morti, ma secondo il primo report dei Vigili del Fuoco la situazione sarebbe meno tragica di quanto possa sembrare. Quello che è certo al momento è che un operaio è stato estratto vivo dalle macerie del crollo dell’ex monastero in fase di ristrutturazione in via San Paolo.

LE PRIME INFO DEI VIGILI DEL FUOCO

Il report lanciato dai Vigili del Fuoco subito accorsi assieme alla polizia nella zona dei Tribunali dove è avvenuto il crollo recita in poche righe la situazione al momento in cui vi scriviamo: «ore 9:00, crollo di parti murarie e ponteggi nella chiesa e convento di San Paolo Maggiore nel centro di #Napoli. Quattro operai coinvolti, di cui tre feriti in salvo, uno ancora sotto le macerie. Sono in atto le operazioni di soccorso da parte delle squadre», si legge sugli aggiornamenti in tempo reale del profilo Twitter dei Vigili del Fuoco. Secondo il Mattino di Napoli, è il muro perimetrale ad aver avuto larghe parti di cinta murarie crollate questa mattina, non si sa ancora bene per quale motivo anche se la ristrutturazione era proprio in corso d’opera proprio per la fragilità dell’intera struttura. Se effettivamente fosse vero la presenza dei soli 4 operai all’interno dell’ex monastero, allora potrebbero esserci speranze per non avere vittime dopo il crollo. Se invece venissero confermate le prime voci che circolano dalla zona dei Tribunali partenopei, saremmo di fronte ad un grave e tragico nuovo incidente sul lavoro per di più all’interno di una struttura storica e assai antica come la chiesa di San Paolo Maggiore. Alle ore 10 un nuovo importante aggiornamento sempre dai VdF: «salvo il quarto operaio coinvolto nel crollo della chiesa San Paolo Maggiore. I #vigilidelfuoco lo hanno estratto dalle macerie e affidato alle cure dei sanitari. Prosegue il lavoro di messa in sicurezza dell’area».

© Riproduzione Riservata.