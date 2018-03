Roma, auto non si ferma all'alt, carabiniere spara/ Ultime notizie, Monteverde: ferite due donne in scooter

Roma, auto non si ferma all'alt, carabiniere spara e ferisce due donne, presumibilmente madre e figlia: caccia al conducente in tutta la Capitale, vittime non gravi.

16 marzo 2018 Emanuela Longo

Roma, auto non si ferma all'alt, carabiniere spara (LaPresse)

Drammatica sparatoria, nel pomeriggio di oggi, in via Federico Ozanam, a Roma, nel quartiere Monteverde. Stando alle frammentarie notizie raccolte al momento dal Fatto Quotidiano, un'auto non si sarebbe fermata ad un controllo dei carabinieri, dandosi alla fuga e tentando anche di investire alcuni militari fermi al posto di blocco. Negli attimi di assoluta concitazione, uno dei carabinieri presenti avrebbe aperto il fuoco sparando in direzione della vettura in fuga ma sbagliando bersaglio. Ad essere colpite sarebbero state due persone innocenti presenti nel posto sbagliato al momento sbagliato. Si tratta di due donne, secondo quanto finora emerso madre e figlia, a bordo di uno scooter e che sarebbero rimaste ferite proprio mentre stavano transitando nella zona dove precedentemente l'auto non si era fermata all'alt. Sul posto sono prontamente giunti i soccorritori che hanno preso in cura le due vittime, trasportate d'urgenza al San Camillo anche se, fortunatamente, non sarebbero in pericolo di vita. Con loro anche i carabinieri che erano al posto di blocco e che sono riusciti a schivare l'auto impazzita. In merito a guidatore e passeggeri della vettura in fuga, sarebbero in corso le ricerche in tutta la Capitale con posti di blocco appositamente organizzati in vari punti della città.

MADRE E FIGLIA RIMASTE FERITE: “SVEGLIE E LUCIDE”

Gli spari da parte del carabiniere nei concitati momenti che hanno fatto seguito alla fuga dell'auto che non si è fermata all'alt sarebbero avvenuti intorno alle ore 18:00 di oggi. L'intera via Ozanam, teatro della sparatoria e del ferimento accidentale delle due donne, è stata chiusa al traffico al fine di poter garantire tutti i controlli del caso ed i rilievi a terra, all'altezza del civico 98, dove è stato rinvenuto un bozzolo. Come riporta Corriere.it, aggiungendo qualche particolare in più alla tragedia fortunatamente scampata, a soccorrere le due donne a bordo di un ciclomotore e colpite per errore dagli spari del militare sono stati gli stessi carabinieri, che le hanno poi accompagnate in ospedale. Le vittime sarebbero state colpite di striscio da un proiettile; quando sono salite a bordo dell'ambulanza dell'Ares 118 erano coscienti. Stando a fonti sanitarie interpellate da Repubblica.it, madre e figlia "sono sveglie, lucide e orientate" ed avrebbero entrambe riportato "una ferita con foro di entrata e uscita all'altezza della spalla". Bisogna però capire attraverso ulteriori valutazioni se il proiettile abbia creato o meno danni a organi interni.

