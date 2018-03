ULTIME NOTIZIE/ Di oggi, ultim'ora: crolla ponte a Miami, Lazio avanti in Europa League (16 marzo)

Ultime notizie di oggi, ultim'ora: crolla ponte a Miami, Lazio avanti in Europa League (16 marzo). Tragedia in Florida per il crollo di un ponte pedonale, biancocelesti bene in Coppa

Simone Inzaghi, allenatore Lazio - LaPresse

Crolla ponte a Miami, in Florida

Un ponte pedonale è crollato nelle scorse ore a Miami, in Florida. Erano le 14:00 negli Stati Uniti quando il sovrappasso è collassato su se stesso, schiacciando le numerose auto che transitavano proprio in quegli istanti. I morti accertati sono sei, ma non è da escludere che il numero possa salire nelle prossime ore. Sotto schock l’intera città di Miami, nonché l’impresa edile che ha costruito il ponte. Tra l’altro l’opera edilizia era stata inaugurata meno di una settimana fa, lo scorso sabato, e sarebbe servita agli studenti della vicina Florida University, per attraversare appunto la sottostante autostrada. Il ponte, lungo 53 metri e pesante 950 tonnellate, è costato tra l’altro ben 14 milioni di dollari. Molte le difficoltà dei soccorritori nell’arrivare alle vittime, schiacciate fra le lamiere delle proprie auto, e il peso del cemento armato del ponte.

Giornata di incontri interlocutori

Una giornata intensa di incontri per cercare di venir fuori da quella che sembra un’impasse elettorale di difficile risoluzione. I due capogruppo del movimento cinque stelle hanno infatti fatto un giro di consultazione per cercare di trovare un "metodo" che possa portare all’elezione dei presidenti di Camera e Senato già fin dalle prime votazioni, questo darebbe un’immagine di stabilità del paese indispensabile per tranquillizzare l’Europa. Nel frattempo il capo politico del movimento ha rivendicato per il suo partito la presidenza della Camera, sottolineando che il M5S ha ottenuto il 32% di consensi e può presentare il 36% dei deputati eletti. Spaccatura invece nel centro destra, con i partiti che componevano la coalizione che si sono presentati agli incontri in maniera separata.

La Russia espellerà diplomatici inglesi

Pronta risposta della Russia che ha fatto sapere poter espellere alcuni diplomatici inglesi in risposta alle sanzioni che hanno portato all’allontanamento dal regno di sua Maestà di 23 cittadini, tutti riconducibili ai servizi segreti della steppa. L’annuncio dato dal ministro degli esteri Sergej Lavrov ha immediatamente provocato le proteste di molti paesi dell’unione europea, tra di questi Francia e Germania con i rappresentanti di quest’ultimi che non hanno fatto mistero di appoggiare la tesi scelta dal governo May. Tutto nasce dalla morte in territorio britannico di una ex spia russa avvelenato con il gas nervino a Salisbury: le richieste degli inglesi verso il governo Putin tendenti a chiarire la vicenda non hanno ricevuto risposta e hanno portato all’escalation di tensione di questi giorni.

Ignobile inganno nel messinese

Ha truffato gli anziani genitori di un ragazzo vittima della feroce lupara bianca estorcendo loro più di 200.000 euro, facendogli credere che il proprio figlio fosse ancora vivo. Questa l’incredibile e vergognosa storia messa alla luce dei carabinieri di Messina, che hanno arrestato stamani con l’accusa di truffa aggravata, Francesco Simone di 43 anni. Simone dal 1993 estorceva denaro ai genitori di Domenico Pelleriti un piccolo delinquente di Montalbano, un paesino dei Nebrodi, fatto "scomparire" con il metodo della lupara bianca dalla mafia di Barcellona Pozzo di Gotto. A tradire Simone la sua ex compagna, le indagini delle forze dell’ordine hanno permesso di appurare come l’uomo quasi giornalmente si recava a casa degli anziani genitori di Pelleriti estorcendo loro denaro, e giustificando le "donazioni" con il fatto che Domenico era fuggito nel settentrione ed era gravemente ammalato.

Lazio qualificata ai quarti di finale di Europa League

Grande successo della Lazio, che batte la Dinamo a Kiev con il risultato di due reti a zero, ottenendo così la qualificazione ai quarti di finale di Europa League, le migliori otto del torneo. Ad aprire le danze per i biancocelesti è stato il centrocampista brasiliano Lucas Leiva, che al 23esimo ha anticipato tutti dopo calcio d’angolo battuto da Luis Alberto. Il raddoppio laziale è arrivato all’83esimo minuto e porta la firma di Stefan De Vrij, che ha trovato la zampata decisiva anticipando tutti. La squadra allenata da Simone Inzaghi ha praticamente dominato il match dall’inizio alla fine, salvo un paio di brividi, meritandosi così il proseguo del cammino europeo.

Valentino Rossi rinnova il contratto con la Yamaha

Non lascia ma raddoppia, Valentino Rossi, che prima dell’inizio della stagione 2018 della MotoGP, programmato per domenica prossima in Qatar, ha rinnovato il suo contratto con la casa giapponese, fino al 2010. Vedremo quindi il pilota italiano in pista fino a 41 anni. Per il nativo di Tavullia la conferma del grande valore riconosciuto dalla casa di Iwata che lo considera ancora validissimo per battersi contro piloti molto più giovani.

Al via sabato le grandi classiche di primavera

Il ciclismo entra nella sua fase più calda con le classiche di primavera. Prima fra tutte la Milano – Sanremo, corsa storica che sabato vedrà al via moltissimi campioni reduci dalle due corse a tappe, Tirreno – Adriatico e Parigi – Nizza. Tra questi il maggiore favorito appare il campione del Mondo, lo slovacco Peter Sagan.

© Riproduzione Riservata.