Ex Br Balzerani: “Fare la vittima è un mestiere”. La figlia di Aldo Moro: “Ora basta, lei non può parlare”. Bufera a Firenze per le dichiarazioni dell'ex terrorista. Le ultime notizie

17 marzo 2018 Silvana Palazzo

Aldo Moro, ex Br Balzerani: “Fare la vittima è un mestiere” (Foto: LaPresse)

Bufera su Barbara Balzerani, ex componente della colonna romana delle Br condannata per l'omicidio di Aldo Moro e la strage di via Fani. Il caso è scoppiato in seguito alle sue dichiarazioni, rilasciate nel corso della presentazione del suo libro in un centro sociale. La Balzerani ha infatti attaccato le vittime del terrorismo: «C'è una figura, la vittima, che è diventato un mestiere, questa figura stramba per cui la vittima ha il monopolio della parola». Le sue parole sfidano il cinismo e ci hanno messo poco a innescare le polemiche: «Io non dico che non abbiano diritto a dire la loro, figuriamoci. Ma non ce l'hai solo te il diritto, non è che la storia la puoi fare solo te». In altre parole, la Balzerani rivenda il suo diritto a parlare a 40 anni dai tragici fatti che sconvolsero l'Italia. A stretto giro di posta è arrivata la replica della figlia di Aldo Moro, che in un video su YouTube ha attaccato l'ex brigatista. «Che palle il quarantennale lo dico io che non l'ho provato e che l'ho subito e che ho il titolo per dirlo. Perché il quarantennale mi dà dolore. Ma la signora Balzerani non può dirlo perché lei è tra coloro che l'hanno provocato», riporta Libero.

BALZERANI: “LA FIGURA DELLA VITTIMA È DIVENTATA UN MESTIERE”

Inizialmente l'ex terrorista Barbara Balzerani aveva evitato di parlare dell'anniversario della strage. Per il centro sociale la presentazione del libro a Firenze a 40 anni da quei fatti è «pura coincidenza». Lo ha assicurato Edoardo Todaro, sindacalista dei Cobas, introducendo l'iniziativa con Silvia De Bernardinis, autrice della prefazione. «Anche se nessuno ci potrà credere, in realtà davvero nessuno aveva pensato a questa coincidenza - riporta il Corriere della Sera - ma quando è stato fissato l'appuntamento non ci siamo tirati indietro». Poi accusa i mezzi di informazione che «vista la scarsezza di notizie da dare, dovevano “crearne” una». A incontro concluso poi Barbara Balzerani ha pronunciato le frasi che hanno scatenato la bufera. Già nel gennaio scorso l'ex brigatista aveva pronunciato frasi sembrate uno schiaffo ai familiari delle vittime di via Fani e di Aldo Moro: «Che palle, sta per arrivare il quarantennale della strage, qualcuno vuole ospitarmi?», aveva detto Balzerani, condannata per omicidio e sequestro di persona.

