IL CASO/ Comunità Laudato si', ricostruire Amatrice: non i soldi ma l'opera nuova di un cuore aperto

Mons. Pompili, vescovo di Rieti, e Carlin Petrini di Slow Food fondano le Comunità Laudato si'. Nel nome, la bellezza di un’impresa laica e civile. MONICA MONDO

17 marzo 2018 Monica Mondo

Amatrice (LaPresse)

Comunità. Abbiamo bisogno di relazione, di politica come lavoro per il bene comune, abbiamo bisogno di comunità che dialoghino, pensino, operino, preghino. Quando il tessuto sociale è più disgregato, quando la nausea per l'impegno sembra prevalere, o lo scoramento, abbiamo bisogno di com-unione, di metterci insieme, al di là delle ideologie, fondando un nuovo umanesimo. C'è un'enciclica, la Laudato si', che da tre anni chiede di mettersi all'opera col cervello e col cuore per la tutela della casa comune, dove casa non è genericamente il pianeta, ma anzitutto quartiere e paese in cui viviamo, casa sono i rapporti umani che saltano, e fanno saltare anche noi nella solitudine o nella follia. Casa è la voglia e la lena di costruire a partire dalle ferite, della terra e degli uomini.

Il terremoto che ha squassato l'alto Lazio e le Marche ha un fulcro tragico, Amatrice. Un modello di Italia, dove l'attaccamento alle radici era slancio per un turismo sano, intelligente, dove la modernità non aveva saputo spezzare storia e legami e cultura. Il cratere ha inghiottito le speranze insieme agli uomini e alle case. Amatrice può essere il cuore da cui far ripartire un nuovo modello di alleanza, unendo ideali e capacità, amicizie e competenze diversissime, ma tese insieme a ricostruire un tessuto umano, poi sociale ed economico. Slow Food e la Chiesa di Rieti, Carlìn Petrini e monsignor Domenico Pompili, insieme all'economista Luigino Bruni, a un tavolo da pranzo di quella Langa dove il genio Petrini ha fondato la prima Libera Università di Scienze gastronomiche, a Pollenzo, hanno parlato, ragionato, e lanciato un'idea balzana, ma esaltante, con una baldanza che si vorrebbe in tanti giovani.

A partire dalla Laudato si', di cui è proprio Petrini a firmare l'introduzione, nascono le Comunità. Strutture leggere, nate dall'amicizia di gente di buona volontà, che ha voglia di studiare l'enciclica, trovarsi a parlarne, diffonderne i contenuti. E poi raccogliere fondi, perché proprio da Amatrice si riparta. I soldi servono, ma non sono che l'inizio. Per entrare in una mentalità diversa, operosa; i soldi servono anche ai paesi terremotati, ma serve di più che nascano poli in cui fare cultura, impresa, scuola, bottega. Che tutto ciò sia stato ideato a partire da un piatto di agnolotti e un bicchiere di barbera, è già una buona partenza. Che i commensali siano un vescovo aperto, brillante, colto e fedele, e un attivista, un po' sociologo e un po' gastronomo, un po' filosofo, e uno studioso che sostiene nel mondo l'economia di comunione voluta da Chiara Lubich, è già un mezzo miracolo. Chiesa e società civile, Don Camillo e Peppone, un modello così familiare agli italiani e amato, compreso, vicino.

Le Comunità Laudato si' saranno aconfessionali, trasversali, aperte a tutti ma inclusive, legate solo da un codice etico ben preciso, con un obiettivo materiale ben preciso che è, per ora, Amatrice. Un centro studi e lavoro, un luogo di educazione e scuola per i giovani, dove si recuperino i saperi, si impari ad essere autosufficienti producendo i prodotti tipici, incentivando le attività artigianali, le occasioni culturali. Amatrice, poi chissà. Perché si parte sempre dalla realtà, perché le parole e i convegni, gli osservatori valgono se portano frutti concreti. L'ambiente e gli uomini sono una cosa sola. E i nostri paesi, i nostri ambienti non scompaiono solo sotto la furia della natura, incontrollabile e anche incontrollata. Sono invece luoghi di tutti, che non possiamo lasciare a vecchi soli e turisti incapaci di capirli, se manca la gente ad abitarli.

Slow Food e la Chiesa insieme intorno a una ferita, certi che si possono affrontare insieme le sfide se c'è una sicurezza affettiva. Un'alleanza inedita, che ricorda alleanze di tempi difficili ma esaltanti per ricostruire il paese; una sintonia che potrà rendere, in umanità e fors'anche in economia, dipende da cosa intendiamo per "far rendere", dagli indicatori che utilizziamo, ben sapendo che non tutto è misurabile, tanto meno lo star bene in un posto, la felicità. Le Comunità Laudato si' nascono per contagio, come tutte le proposte belle e vere; si è già partiti, in Piemonte, ma rispondono Roma e San Paolo, la Germania…Quando lo Stato latita, quando le lamentele dominano, chi si rimbocca le maniche impara a costruire. Mattoni nuovi su pietre antiche. Cattedrali, nel deserto dell'umano che non riusciamo più a sopportare.

© Riproduzione Riservata.