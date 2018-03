LOTTO/ Estrazioni di oggi 10eLotto, Superenalotto, 17 marzo 2018: i numeri vincenti! Video

Estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi 17 marzo: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.33/2018: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata

17 marzo 2018 - agg. 17 marzo 2018, 19.19 Morgan K. Barraco

Estrazioni del Lotto e Superenalotto

Lotto, Supernalotto e numeri vincenti, comincia così il sabato. Per renderlo grande serve un'altra cosa: vincere. Chi è appassionato di statistiche però è attento anche ad altri particolari, come i numeri ritardatari. C'è grande curiosità anche su loro, anche perché la loro eventuale uscita può condizionare le sorti di chi li ha scelti o ha preferito puntare su altri numeri. E allora vi ricordiamo che in vetta alla classifica dei ritardatari c'è il 65 su Torino, che ha raggiunto 122 turni di assenza dopo l'ultima estrazione. Al secondo posto c'è l'85 su Cagliari, che invece di ritardi ne ha collezionati 109. Sul gradino più basso del podio invece il 36 su Palermo, che è arrivato a 104 assenze. Ma non sono questi gli unici numeri ritardatari: al quarto posto c'è il 20 su Venezia, con 94 estrazioni di ritardo, mentre per il quinto posto c'è spazio addirittura per due numeri, il 45 su Palermo e il 46 su Cagliari, entrambi con 93 assenze. (agg. di Silvana Palazzo)

CRESCE L'ATTESA PER L'ESTRAZIONE

Lotto, Superenalotto e 10eLotto saranno di nuovo protagonisti nel concorso di questa sera: quanti giocatori riusciranno ad aggiudicarsi i premi in palio? Impossibile da dire, anche se di sicuro saranno migliaia e migliaia gli appassionati a tagliare il nastro della vittoria. L'ultima statistica delle vincite ci conferma infatti quanto sia semplice conquistare premi importanti e spesso con un investimento di pochi euro. Nell'ultimo appuntamento il podio è stato assegnato infatti ai premi del 10eLotto, che ha premiato un fortunello di Mozzate, in provincia di Como, con 50 mila euro grazie a 9 numeri indovinati su 10. Un premio identico è stato registrato inoltre in provincia di Agrigento, a Sambuca di Sicilia, per una giocata gemella. 25 mila euro infine alla provincia di Pescara: un giocatore di Città Sant'Angelo è riuscito a centrare sei numeri su 8 totali. Importanti anche i premi del Lotto, dove al primo posto delle vincite troviamo gli oltre 33 mila euro vinti nella provincia di Varese. Il fortunello in questione è di Saronno ed è riuscito a centrare cinquina, quaterno, terno e ambo su Cagliari. Un terno secco sulla ruota capitolina ha invece donato ad un appassionato di Roma la vincita da più di 22 mila euro, mentre 14 mila euro è il bottino conquistato da un giocatore della provincia di Roma, di Albano Laziale. Una vincita gemella è stata inoltre segnalata in provincia di Cagliari, a Sestu.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Stiamo per assistere alla nuova estrazione del Lotto, pronto a rivelarci i numeri vincenti di questa sera ed i relativi premi. Tanti appassionati si trasformeranno anche oggi da semplici giocatori in vincitori della nuova estrazione, ma solo se si saranno ricordati di registrare la schedina. Uno step da non sottovalutare, dato che fra gli impegni quotidiani e lavorativi l'appuntamento con il gioco Sisal può sempre sfuggire. Se siete fra i ritardatari non preoccupatevi: la nostra Rubrica vi propone anche oggi una news ed i relativi numeri rivelati dalla smorfia napoletana. Parliamo di una rocambolesca evasione dal carcere da parte di un detenuto, che ha pensato bene di sfruttare un particolare per poter riavere la sua libertà. Sembra infatti che un peruviano sia riuscito ad evadere dopo un anno di prigionia approfittando della visita del fratello gemello, che ha drogato pur di creare un diversivo agli occhi delle guardie. Per lo sfortunato e identico fratello è stato difficile spiegare ai secondini che cosa fosse successo! Vediamo cosa ne pensa la smorfia: abbiamo il gemello, 89, l'evasione, 41, il carcere, 44, la guardia, 64, e il tradimento, 16. Come Numero oro scegliamo invece il piano, 32.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Continua a crescere il Jackpot del SuperEnalotto, che nel concorso di questa sera raggiungerà il valore di 114,9 milioni di euro. La Fortuna potrebbe vedere posizionarsi al primo posto uno degli appassionati in gara, oppure segnare una nuova assenza che deluderà tutti i giocatori della Sisal. L'ultimo appuntamento del resto non è stato dei più fortunati, come dimostra la statistica che andiamo ad analizzare. Il primo posto sul podio delle vincite è stato assegnato a nove giocatori che con il 4+ hanno superato la soglia di 17 mila euro, contro i 14 appassionati che hanno superato i 14 mila euro grazie al 5. Dimezzato anche il premio del 3+, pari a 1.720 euro e destinato a 149 giocatori, così come il bottino del 4. In questo caso il premio è stato di 171,53 euro e i vincitori 1.173. Stessa sorte anche per il 3, che ha donato isuoi 17,20 euro ai suoi 35.058 giocatori più fortunati, mentre rimane ancorato alla cifra tonda di cinque euro il 2. Il premio è stato registrato da 444.217 tagliandi vincenti. Vincita gemella anche per i 19.290 giocatori che hanno indovinato lo 0+, mentre 10 euro a testa per i 9.984 appassionati che hanno centrato l'1+. Chiude la classifica il 2+ con i suoi 100 euro in premio, destinati a 1.759 vincitori.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

Il SuperEnalotto ed il Jackpot potrebbero riservare delle sorprese questa sera: la sestina vincente verrà estratta nel nuovo concorso? Lo scopriremo solo durante l'annuncio delle combinazioni vincenti, ma in attesa possiamo fare il nostro dovere come giocatori e aspiranti vincitori. Il gioco della Sisal prevede infatti dei tasselli importanti e dei passi da seguire, uno ad uno. Dalla scelta dei numeri da giocare fino alla meta finale, ovvero scegliere quale progetto o iniziativa otterrà la nostra attenzione e parte del nostro bottino tanto agognato. Anche oggi la nostra Rubrica ritorna a parlarvi di un progetto di KickStarter: DIY, la tastiera musicale realizzata dal brand giapponese Yudo e formata da componenti elettronici ed un rivestimento di cartone. Una scelta ecologica e tecnologia allo stesso tempo, che grazie ad un kit permetterà all'utente di creare con le proprie mani la tastiera musicale da collegare a dispositivi, laptop e pc. L'asta verrà conclusa solo fra 7 giorni, ma manca ancora molto per raggiungere il goal da 15.342 euro. I numeri vincenti invece vi aspettano fra pochissimo: non mancate!

