Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: presidenti Camera e Senato, strada in salita per Lega-M5S (17 marzo 2018)

Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Boris Johnson contro Putin. Resi noti i redditi dei politici. Strada in salita per le elezioni dei presidenti. Sorteggio Champions amaro. (17 marzo 2018).

17 marzo 2018 - agg. 17 marzo 2018, 3.00 Matteo Fantozzi

Ultime Notizie, Salvini La Presse

BORIS JOHNSON CONTRO PUTIN

Una durissima messa in stato d’accusa per Putin, quella che oggi è partita dal più alto livello del governo inglese. Ad attaccare il presidente russo è stato infatti il ministro degli esteri di sua Maestà, Boris Johnson, che parlando con i giornalisti ha dichiarato di essere sicuro che l’ordine di usare il gas nervino contro una ex spia sovietica, Sergei Skripal, sia partito direttamente dal Cremlino. Per Johnson la situazione è di una gravita assoluta, stante il fatto che per le strade della capitale inglese agiscono spie russe, che non si fanno scrupolo di usare il potente agente chimico. Nella storia di spie si innesta inoltre la morte di un altro cittadino russo, Nikolai Glushkov, strangolato in situazioni misteriose all’interno del suo appartamento al centro della capitale inglese.

RESI NOTI I REDDITI DEI POLITICI

Beppe Grillo stravince su tutti, queste le risultanze dei redditi dei personaggi politici del bel paese. Tra i più noti politici italiani spiccano i guadagni di Beppe Grillo che con i suoi 400.000 euro di imponibile risulta il più ricco. A seguire alcuni dei voti più noti della politica nazionale, con il ministro Fedeli, ormai ex, che si pone nelle prima posizione dichiarando un’imponibile di oltre 180.000 euro. attorno ai centomila euro invece i guadagni di Di Maio e Renzi. Tra i senatori a vita invece spiccano i guadagni di Mario Monti, guadagni che si assestano d una cifra di poco superiore ai 400.000 euro. Ultimo dato riguardo il patrimonio netto, in questo caso il più ricco è l’ex ministro Tremonti che dichiara un patrimonio di oltre due milioni di euro.

STRADA IN SALITA PER L'ELEZIONE DEI PRESIDENTI DI CAMERA E SENATO

La seduta del 23 marzo si avvicina ma nulla sembra muoversi su un eventuale accordo che dovrebbe portare all’elezione dei presidenti di Camera e Senato. Le aperture di ieri non sono state concretizzate e di fatto tutto è ritornato in alto mare. In queste ore infatti si è assistito a un tutti contro tutti, con le forze politiche che rivendicano gli incarichi più ambiti. Allo stato attuale una soluzione sembrerebbe essere quella di lasciare le due presidenze alle forze politiche vincitrici (M5S e Lega) e le vicepresidenze agli altri partiti, se tale accordo sarebbe confermato potrebbe essere il prologo di un eventuale governo sull’asse M5S e Carroccio. Soprattutto questa eventualità mette in allarme Forza Italia, con gli azzurri preoccupati di un eventuale smarcamento dall'alleanza elettorale di Matteo Salvini.

SORTEGGIO CHAMPIONS AMARO PER LE ITALIANE

Peggio di cosi non si poteva, questo è quello che è successo alle squadre italiane superstiti nelle varie coppe europee. In Champions la Juventus ha "beccato" il Real Madrid, la Roma invece deve "accontentarsi" del Barcellona, di fatto le due squadre più forti di tutta la competizione. Per quanto delusi gli allenatori però caricano le proprie compagini, con Allegri che si dice sicuro di passare il turno e Di Francesco che afferma che giocare contro Messi e compagni porterà una grandissima motivazione. Leggermente meglio alla Lazio, unica squadra italiana in Europa League, per il bianco celesti l’urna ha riservato gli austriaci del Salisburgo.

SCI DI FONDO, PELLEGRINO SECONDO A FALUN

A Falun, dove sono in corso di svolgimento le finali della Cdm di sci di fondo, l’azzurro Federico Pellegrino si è classificato secondo nella prova sprint, confermando così la posizione ottenuta, nella stessa gara, nelle recenti Olimpiadi di Peyongchang. Davanti all’italiano si è piazzato il norvegese Klaebo con 39 centesimi di vantaggio.

NELLA MOTOGP PRIMA GIORNATA DI PROVE LIBERE A LOSAIL

Italia sugli scudi nella prima giornata di libere sul circuito dove domenica si inaugura la stagione 2018. A chiudere in testa entrambe le sessioni è stato Dovizioso che ha confermato il suo grande momento di forma e quello della Ducati. Dopo aver lottato a lungo con Marquez per il titolo nella scorsa stagione, il pilota italiano si è presentato ancora più carico a questa nuova avventura in sella alla moto di Borgo Panigale. Nella prima sessione dietro di lui si è piazzato Valentino Rossi, su Yamaha, e terzo Marquez, mentre il suo compagno di squadra, Lorenzo, ha ottenuto la quinta posizione. Nella seconda sessione secondo posto per Petrucci sulla Ducati del Team Pramac. Al terzo posto la prima delle Suzuki, con Rins, e quarto Lorenzo.

