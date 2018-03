Burian bis, nuova ondata di gelo e maltempo/ Previsioni meteo: temporali e neve, calano le temperature

Burian bis, nuova ondata di gelo e maltempo. Previsioni meteo: temporali e neve, calano le temperature. Le ultime notizie sulla perturbazione, l'ottava nel mese di marzo

18 marzo 2018 Silvana Palazzo

Per la primavera dobbiamo aspettare ancora un po', visto che la Russia ci sta regalando una nuova ondata di gelo. Torna Burian (o più correttamente “Buran”) e in Italia arriva un'altra perturbazione, l'ottava per quanto riguarda il mese di marzo. Neve, piogge e temperature rigide. Nelle prossime ore un'aria più fredda arriverà sulla nostra Penisola, con aria più fredda: si attiverà così una “buriana” sulle regioni centrali e meridionali, inoltre potrebbero verificarsi rovesci e temporali anche forti, grandinate e nevicate fin sopra i 900 metri. Piogge previste anche al Nord, ma meno intense. Qui però la neve scenderà fin sopra i 6/700 metri. Venti freddi verranno richiamati da un vortice depressionario in spostamento dal mar Ligure verso l'Adriatico. Nel corso delle prime ore di domani precipitazioni a carattere nevoso interesseranno gran parte dell'Emilia Romagna, con neve fino a Bologna, e le pianure del Friuli Venezia Giulia.

Le previsioni meteo del “Servizio Meteorologico Aeronautica Militare” parlano chiaro per domani: maltempo nel Centro e in Sardegna con piogge, rovesci e temporali soprattutto sul versante tirrenico, nevicate sui rilievi toscani, marchigiani e abruzzesi oltre i 1000-1200 metri, con quota neve in discesa dal pomeriggio su quest'ultimi. Un graduale miglioramento è invece previsto dalla tarda serata a partire dai settori tirrenici di Toscana e Lazio. Maltempo anche a Sud: Meteo Am parla di «addensamenti consistenti sulle regioni tirreniche con fenomeni in prevalenza temporaleschi, meno intensi dal pomeriggio sull'isola», mentre sulle altre zone è prevista un'estesa nuvolosità medio-alta con deboli piogge e qualche rovescio associato, in attenuazione serale. Per quanto riguarda le temperature, sono in diminuzione su Liguria centrorientale, Emilia-Romagna, Sardegna, Lombardia , Marche, Umbria, Calabria e Sicilia.

