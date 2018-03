FUGA DI GAS MILANO, EVACUATO PALAZZO 8 PIANI/ Via Pezzotti, sfollati in attesa sugli autobus

Milano, fuga di gas in palazzo di otto piani: evacuate 26 famiglie in via Pezzotti-viale Tibaldi, sfollati ospitati sugli autobus del Comune. Tecnici: "situazione risolta entro sera"

18 marzo 2018 Niccolò Magnani

Fuga di gas a Milano (LaPresse)

Paura questa mattina a Milano in zona viale Tibaldi quando un condominio di 8 piani è stato letteralmente fatto evacuare per una probabile fuga di gas che ha allarmato tutti i condomini, sfollati in mezzo alla strada la domenica mattina. Il palazzo alto 8 piani di Via Pezzotti 26 è stato fatto evacuare fino all’ultima persona abitante prima di mezzogiorno per una fuga di gas che ha saturato completamente le cantine del condominio mettendo a serio rischio l’incolumità dei residenti, subito fatti sfollare dai Vigili del Fuoco di Milano sud. Sul posto presenti anche la Protezione Civile e la Polizia Locale per le prime operazioni di evacuazione che ha interessato in tutto ben 26 famiglie: «i tecnici sono già al lavoro per riparare il guasto che si è verificato nelle tubature presenti sotto il manto stradale davanti al palazzo», si legge nella nota diffusa da Repubblica Milano.

LA CAUSA DELLA FUGA DI GAS

Il guasto è stato causato, pare, nelle tubature sotto il manto stradale a metà strada verso il palazzo di Via Pezzotti anche se al momento resta misterioso quale tipo di guasto possa aver realmente provocato una fuga di gas così rapida e potenzialmente pericolosa. Intanto però il peggio è passato con tutti gli sfollati che sono stati fatti uscire e ospitati su alcuni autobus messi a disposizione dal Comune per ospitare in rapido tempo tutte le 26 famiglie. Secondo quanto spiega il Giorno, via Pezzotti è stata chiusa parzialmente al traffico dagli agenti della Polizia Locali ed è stata anche deviata parte della linea 15 del tram che passa proprio in via Pezzotti davanti al palazzo evacuato e senza, lo confermiamo, alcun principio di incendio o esplosione. Stando a quanto riportato dai tecnici entrati in azione, la situazione di emergenza forte questa mattina (ora già più tranquilla con l’evacuazione svolta) dovrebbe essere completamente terminata entro sera con il rientro a casa di tutte e 26 le famiglie sfollate.

