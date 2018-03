Festa del papà 2018, domani è San Giuseppe/ Auguri e frasi WhatsApp: 19 marzo, il giorno speciale dei padri

Auguri Festa del papà 2018: domani è San Giuseppe, frasi d'autore più belle, dediche e pensieri da inviare via Whatsapp o sms (ma anche dire a voce) nella festa dedicata alla figura paterna.

18 marzo 2018 Emanuela Longo

Auguri Festa del papà 2018

Nella giornata di lunedì 19 marzo ricorre la Festa del papà 2018, ricorrenza civile molto sentita nel nostro Paese e un'occasione per ricordare e celebrare il proprio genitore con una giornata ad hoc, interamente dedicata a lui. La data scelta per dedicare alla figura paterna i nostri auguri non è casuale, almeno nei paesi di tradizione religiosa cattolica come il nostro, poiché coincide con il giorno nel quale la Chiesa festeggia San Giuseppe, padre putativo di Gesù. Questa giornata vedrà in prima linea soprattutto i più piccoli che avranno modo di destinare al proprio Babbo una dedica d'amore o un pensiero affettuoso allegato magari ad un dono, ma l'occasione potrà essere quella giusta anche per noi adulti, affinché l'affetto per il proprio genitore e la nostra riconoscenza possano sempre restare vivi, si spera non solo nel giorno prescelto per questa celebrazione. Purtroppo questo giorno non cadrà in un fine settimana e per tanti papà sarà difficile coniugare la giornata di festa al lavoro. Ad ogni modo sarà tenero e comunque speciale poter dedicare loro anche solo un pensiero, magari da far trovare al proprio padre proprio vicino la tazzina del caffè, poco prima di uscire in vista di una nuova giornata lavorativa, o magari sul sedile dell'auto. E per i più tecnologici, non mancheranno neppure in questa occasione i classici messaggi Whatsapp o social, ai quali allegare la gif del momento o magari uno scatto che possa racchiudere un felice ricordo insieme.

LE FRASI D’AUTORE PER AUGURI SPECIALI

Quale frase potrebbe essere la migliore per racchiudere in poche righe ciò che pensiamo sul nostro genitore, nella Festa del papà a lui dedicata? Alle volte basta una semplice frase detta al momento giusto per far rievocare ricordi speciali o risvegliare un'emozione. A prescindere dall'età o dai trascorsi, ricordare la figura paterna nel giorno del 19 marzo sarà più semplice grazie ad alcune frasi ed aforismi tratti dai grandi nomi d'autore. "I padri devono sempre dare, per essere felici. Dare sempre, l’esser padre sta in questo", diceva Honoré de Balzac e in tanti papà, oggi, potrebbero sottoscrivere il suo pensiero. Per un Babbo non più giovanissimo ma capace di sorridere ancora, ecco una bella frase presa in prestito da un autore anonimo da spedire magari via sms o (per i più moderni) Whatsapp: "Auguri al mio papà, un grande uomo che ha raggiunto un traguardo che io non riuscirò mai ad eguagliare: lui prende la pensione". E per restare su un tono dissacrante: "La festa del papà è come la festa della mamma, tranne per il regalo che costa meno", come recitava George Herbert.

