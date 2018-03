Giornata Mondiale del Pesto/ Oltre 12mila le firme raccolte per farlo diventare patrimonio Unesco

18 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Giornata Mondiale del Pesto

La Giornata Mondiale del Pesto ha scatenato un'intera città, basti pensare che la fontana di piazza De Ferrari si è tinta grazie a delle luci completamente di verde, dando quasi l'idea che invece di acqua uscisse proprio del pesto. È stato poi lanciato un vero e proprio Social Mob con immagini che sono state raccolte online grazie a diversi hashtag lanciati sia su Instagram che su Twitter. Inoltre si è svolto anche il Campionato Mondiale del Pesto al Mortaio che ha portato a vincere il 40enne Emiliano Pescarolo, sommozzatore di origine meneghina ma in Liguria ormai da anni. Prende il posto di Alessandra Fasce trentasettenne che aveva vinto un anno fa e che è aiuto cuoco in un ristorante che si trova a Fontanegli. Ieri alle ore 12.00 per tutti c'è stata la possibilità di preparare pesto con la Regione Liguria che ha messo a disposizione ingredienti e anche regalato dei grembiuli verdi con assaggio di trofie al pesto gratis per tutti.

OLTRE 12MILA FIRME RACCOLTE PER CANDIDARLO COME PATRIMONIO UNESCO

La Giornata Mondiale del Pesto scalda Genova, città dove il famoso piatto di pasta col basilico pressato ha avuto origine. Sicuramente una peculiarità del nostro paese che occupa un posto d'onore nella nostra tradizione. In Liguria proprio per questo evento è partita una raccolta firme per farlo diventare patrimonio dell'Unesco, firme che hanno superato le 12mila con una risposta in massa non solo dei genovesi. Le origini di questo splendido piatto sono varie e non portano tutte a Genova. Il primo esempio arriva dall'epoca romana e a descriverlo è addirittura Virgilio. La prima ricetta però è associata al diciannovesimo secolo nonostante le origini sono ovviamente più antiche. La base nacque dall'agliata, versione ligure di un piatto a base di aglio e noci che prese piede durante la Repubblica Marinara Genovese non solo in Liguria. La prima ricetta scritta si trova nel libro di Emanuele Rossi del 1852 Vera Cuciniera Genovese con il nome di Pesto d'aglio e basilico.

