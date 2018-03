MillionDay/ Estrazione di oggi: i numeri vincenti! Un'altra vincita milionaria in arrivo? (18 marzo 2018)

18 marzo 2018 Silvana Palazzo

MillionDay, estrazione di oggi

MillionDay non si ferma neppure la domenica: niente pause per il gioco di Lottomatica che ha in programma una nuova estrazione oggi. L'appuntamento con la fortuna è fissato alle 19, quando usciranno i numeri vincenti. Centrando l'intera cinquina si vince un milione di euro, come accaduto ieri. A San Colombiano Belmonte, in provincia di Torino, ieri è stata conquistata l'ambitissima vincita. La “famiglia” dei fortunati del MillionDay continua a crescere dunque, potrebbe farlo anche stasera con l'estrazione di oggi, domenica 18 marzo 2018. Sono di oltre 15milioni le vincite distribuite finora da questo gioco, ma il contatore è destinato a crescere stasera con la nuova estrazione nella speranza che ci sia un'altra da un milione di euro a smuoverlo sensibilmente. La schedina è già pronta? Se non avete ancora pensato ai cinque numeri da giocare non preoccupatevi, perché potrebbero tornare utili le statistiche del MillionDay.

MILLIONDAY TORNA CON UNA NUOVA ESTRAZIONE

In attesa della nuova estrazione di MillionDay, diamo uno sguardo alle statistiche. Potrebbero essere utili per preparare la nuova schedina, soprattutto per chi è a corto di idee o i soliti ritardatari. Partiamo dai numeri più frequenti: c'è il 46, uscito in 9 estrazioni, seguono il 29 per 8 estrazioni e il 43 per 7 estrazioni. Ci sono tre numeri che sono usciti per sei estrazioni: 47, 16 e 34. E poi ce ne sono altrettanti che invece sono usciti per cinque estrazioni: 19, 15 e 1. Ci sono poi i numeri cosiddetti “ritardatari”, quello che è in vetta alla classifica è il 38, che manca da 37 estrazioni. Non si vede da 32 estrazioni il 50, mentre da 29 non vediamo il 41. Sono arrivate a 27 invece le estrazioni di ritardo del 51, mentre il 44 manca da 26 appuntamenti. C'è poi il 7 che manca da 22 estrazioni, mentre il 12 è arrivato a 21 estrazioni di ritardo. Potreste trarre spunto da queste statistiche per scegliere i numeri da giocare oggi.

I NUMERI VINCENTI DI MILLIONDAY DEL 18 MARZO 2018

