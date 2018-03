Sandy, mamma ti cerca da 29 anni/ Stephanie e il figlio che le hanno portato via: appello alle Iene

Stephanie cerca ancora il figlio Sandy dopo 29 anni d'assenza. Tutto inizia dall'infanzia della donna, difficile e pesante, che si conclude con la perdita del suo bambino.

Stephanie - Le Iene

29 anni di silenzi e dubbi: è questo lo scotto che deve pagare Stephanie, la madre di 48 anni che si è vista strappare dai servizi sociali il figlio Sandy. Un dramma che ha spinto la donna in un vortice di disperazione, alla ricerca di una possibile soluzione o qualche informazione sul ragazzo. La storia di Stephanie ed il suo dolore iniziano però ben molto prima della nascita di Sandy ed è tutto collegato con la sua stessa infanzia. Un circolo vizioso che l'ha vista vittima per ben due volte, prima dalla famiglia d'origine e poi dagli estranei che hanno deciso di toglierle il figlio. Le Iene e Nina Palmeri ritorneranno ad occuparsi del caso nella puntata di oggi, domenica 18 marzo 2018. Dov'è finito Sandy? La madre ha deciso di aprire un account email, sottolinea Leggo, nella speranza che il figlio o chiunque lo conosca possa finalmente darle qualche informazione. Era il 1989 quando Stephanie ha visto per l'ultima volta il suo bambino, oggi un uomo adulto che potrebbe addirittura essere alla ricerca della madre.

LA DRAMMATICA VITA DELLA DONNA

La vita di Stephanie, la madre in cerca del figlio Sandy da 29 anni, si incrina quando era appena bambina. La madre all'epoca era un'aspirante ballerina caduta in un vortice ambiguo per quegli anni, fatto di striptease e spettacoli e forse proprio per questo decide di affidarle alle cure dell'orfanotrofio. La donna infatti inizia in seguito a girare il mondo grazie a numerosi tour, convinta di non poter essere madre. Per questo Stephanie viene affidata ad una coppia di anziani, ma qui conosce il suo orco: l'uomo abusa di lei ripetutamente e per tre lunghi anni. Appena ragazzina, trova conforto nella nipote del suo aguzzino, ma la verità emerge e l'uomo aumenta la violenza nei suoi confronti. Sarà questo il motore che spingerà Stephanie a partire alla ricerca della madre, sottolinea Leggo, riuscendo a trovarla. Augusto Monaco diviene presto il suo primo amore e dalla loro relazione nasce Sandy, costretto in ospedale per via del parto prematuro. Ed è qui che inizia il terzo incubo di Stephanie, per via della decisione di seguire Monaco e credere alle sue promesse. Clicca qui per rivedere il servizio de Le Iene su Stephanie.

SOLO DUE ANNI INSIEME, POI INTERVENGONO GLI ASSISTENTI SOCIALI

La vita di Stephanie le ha messo i bastoni fra le ruote fin dai primi anni di vita e così è stato anche per il figlio Sandy. Madre e bambino infatti trascorreranno insieme solo i primi due anni e mezzo di vita del piccolo, divisi fra strada, centri di accoglienza e istituti religiosi. Anche se in quei momenti il cibo scarseggiava, mamma Stephanie decide comunque di privarsi di tutto per permettere al bambino di mangiare. L'unica cosa che riusciva a salvarla era un lavoretto come addetta delle pulizie che le garantiva una piccola entrata, sufficiente per pagare una babysitter ma che le regalerà un nuovo dolore. Siamo a fine anni Ottanta e la donna sta lavorando quando gli assistenti sociali bussano alla sua porta e decidono di prelevare Sandy per darlo in adozione. Grazie all'aiuto de Le Iene Stephanie oggi è riuscita ad andare ad Avezzano per ottenere delle informazioni dall'anagrafe cittadina, che tuttavia non posso rivelarle molto, dato che il ragazzo ha cambiato cognome e la legge impone alla madre naturale di poter avere solo il certificato di nascita.

