Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: ex Br Balzerani su strage via Fani: "Fare vittima è un mestiere"(18 marzo)

Ultime notizie di oggi, 18 marzo 2018: l'ex brigatista Balzerani, mai pentita, torna sulla strage di via Fani. La replica della figlia di Aldo Moro. Guerra fredda Gb-Russia.

Aldo Moro, ex Br Balzerani: “Fare la vittima è un mestiere” (Foto: LaPresse)

BARBARA BALZERANI (BR):"FARE LA VITTIMA E' MESTIERE"

L'ex brigatista Barbara Balzerani accende la polemica a 40 anni dalla strage di via Fani. La terrorista, mai pentita, ha dichiarato:"C'è una figura, la vittima, che è diventato un mestiere, questa figura stramba per cui la vittima ha il monopolio della parola". Secca la risposta riservata da Maria Fida Moro, figlia dello statista Aldo, alla Balzerani, all'epoca tra i capi della colonna romana delle Brigate rosse. Queste le sue parole:"Negli ultimi quaranta anni mentre io mi arrampicavo sugli specchi per mantenere mio figlio, voi ve la siete 'goduta' senza fatica, senza dolore e senza merito. Io sono quella del perdono nei vostri confronti, che mi è costato un baule di parolacce e minacce di morte (compresa la carta igienica sporca inviata per posta). Altri hanno trasformato in mestiere ed in una lucrosa fonte di reddito il nostro dolore. Detesto anche solo l'idea del mestiere di vittima, che ho sempre rifiutato. Se c'è qualcuno che ha trasformato in mestiere una morte totalmente ingiusta siete voi, portati in palma di mano, da gente vile e meschina". "È paradossale - prosegue Maria Fida Moro - che viviate da allora a braccetto con il sistema che dicevate di voler combattere. Sarà molto triste per lei sentire nel cuore il dolore che ha provocato, cosa che prima o poi succederà. Non le chiedo nemmeno più di fare silenzio. Parli ancora e ancora così tutti si renderanno finalmente conto di chi siate realmente".

RAGAZZA ITALIANA PICCHIATA E UCCISA A NOTTINGHAM

È morta dopo 12 giorni di coma una giovane studentessa italiana di origini egiziana, picchiata da una "baby gang" inglese. L’aggressione avvenuta al centro di Nottingham ha interessato Mariam Moustafa una giovane donna nata a Ostia e trasferitasi nel regno di sua maestà alcuni anni fà. Immediata l’apertura di un fascicolo per omicidio volontario da parte della procura di Roma, con il pubblico ministero Sergio Colaiocco che ha già chiesto l’invio degli atti. L’episodio che ha sollevato critiche sulla gestione dell’indagine da parte degli investigatori inglesi ha avuto un prologo drammatico, quando Mariam è stata dimessa dall’ospedale inglese salvo poi essere nuovamente ricoverata dopo quella che è definita "un’importante emorragia celebrale".

ARRESTATI 3 MINORI PER MORTE GUARDIA GIURATA A NAPOLI

Sono stati arrestati dagli uomini della squadra mobile 3 minorenni per la morte di una guardia giurata, avvenuta due giorni fa a Napoli. I 3 la sera del 3 marzo scorso attesero un vigilante, Francesco Della Corte, e lo aggredirono a colpi di bastone. L’aggressione motivata dalla volontà di rubare la pistola di Della Corte portò dei gravissimi danni celebrali all’uomo, egli operato d’urgenza al Cardarelli di Napoli spirò due giorni fa. Nella conferenza stampa che ha seguito il fermo il questore di Napoli ha sottolineato la brutalità dell’efferato gesto criminale, aggiungendo che il furto era stato programmato in maniera tale da racimolare qualche centinaio di euro. Ai tre giovani gli uomini delle forze dell’ordine sono arrivati tramite la visione delle telecamere di sorveglianza della zona.

MOSCA ESPELLE 23 DIPLOMATICI BRITANNICI

Ha seguito una "misura simmetrica" a quella subita, e oggi la Russia ha di fatto allontanato 23 diplomatici inglesi. La misura segue quella presa dal governo May in risposta al mistero dell’ex spia russa avvelenata con il gas nervino a Salisbury. Mosca in tale contesto ha deciso inoltre di vietare le azioni del British Council e ha revocato il consenso per l’apertura di una legazione diplomatica inglese a San Pietroburgo. Nella conferenza stampa con cui venivano rese note le ritorsioni, la portavoce del ministro degli esteri Maria Zakharova ha affermato che sono allo studio altre "azioni ostili" nei confronti del governo britannico. Alla conoscenza delle misure prese dai russi alcune fonti inglesi hanno affermato che esse non cambiano i termini della questione, mentre in un comunicato stampa il Foreign Office ha sottolineato che presto saranno intraprese nuove misure restrittive nei confronti degli oligarchi russi residenti in Inghilterra.

IL CURRICULUM DI ROCCO CASALINO

Una vera e propria bufera quella che si è abbattuta sul responsabile della comunicazione del M5S, l’ex partecipante al Grande Fratello, Rocco Casalino. Casalino aveva infatti postato sul suo profilo una laurea presa in una prestigiosa università americana, quella di Shenandoah in Virginia, ma dopo alcuni controlli si è scoperto che l’università non era al corrente di quel titolo. Interrogato dai giornalisti Casalino ha affermato di non essere al corrente della redazione del suo profilo social e ha sottolineato di aver immediatamente dato incarico di bloccare la pubblicazione del curriculum fasullo.

JUVENTUS BLOCCATA DALLA SPAL

Passo falso inaspettato quello della Juventus contro la Spal nella 29esima giornata di Serie A. La squada di Massimiliano Allegri gioca una partita sottotono rispetto al solito e non riesce ad infrangere il muro difensivo innalzato dai ragazzi di Semplici. Finisce 0 a 0 dunque, nonostante l'assedio finale portato dai bianconeri, mai realmente pericolosi se non in occasione di un calcio di punizione di Dybala terminato di poco fuori e con un colpo di testa di Mandzukic finito a lato del palo. Infuriato Max Allegri, che ha lasciato la panchina prima del triplice fischio. Con questo pareggio la Juve sale a quota 75 punti: ora il Napoli vincendo contro il Genoa può riportarsi a -2. Lotta Scudetto più appassionante che mai

© Riproduzione Riservata.