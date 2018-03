Vigilante ucciso, il figlio: “Genitori complici”/ Napoli, mamma di uno dei tre minorenni: “Non mi vedrà più”

Vigilante ucciso, il figlio: “Genitori complici”. Napoli, mamma di uno dei tre minorenni: “Non mi vedrà più. Lo stavo mandando in Germania”. Le ultime notizie sul dramma di Piscinola

18 marzo 2018 Silvana Palazzo

Vigilante ucciso, il figlio: “Genitori complici” (Foto: LaPresse)

Un vigilante, Francesco Della Corte, è stato ucciso barbaramente a bastonate da tre minorenni. La madre di uno degli assassini prende le distanze dal figlio. «Non mi vedrà più», assicura a Repubblica. La donna stava provando a salvare il figlio, ma non ha fatto in tempo: «Non ha voluto studiare, lo stavo mandando in Germania a lavorare. Era l'unico modo per salvarsi». E invece non è andata così. I tre volevano rubare la pistola al vigilante, che stava chiudendo il cancello di una stazione della metropolitana. A incastrarli un video che immortala la loro fuga dopo l'aggressione mortale. La mamma di uno dei tre racconta che il figlio sarebbe dovuto partire il prossimo giovedì, mostrando il biglietto fatto al pc. «Per pochi giorni si è distrutto la vita». Ha distrutto anche quella della sua famiglia. «Non ci volevo credere che avevano fatto una cosa così assurda. Anche se lui ha guardato solamente, perché io non ci credo che lui ha colpito, ma deve pagare il suo reato». Il fratello gemello aggiunge: «Non avevo capito niente, non si è confidato. Lui usciva con gli amici, io ormai stavo solo con la mia fidanzata».

VIGILANTE UCCISO: FIGLIO ATTACCA I GENITORI DEI TRE KILLER

Trapelano intanto alcuni dettagli sulla vita dei tre minorenni di Piscinola. Pare che andassero in giro per lo più di notte. Il più piccolo, il ragazzino di 15 anni, avrebbe ideato il piano. Forse è il più spietato dei tre. Un altro all'età di 12 anni era stato denunciato per aggressione. L'altro giocava bene a calcio e sognava di sfondare ottenendo un contratto tra i professionisti. I tre, accusati di aver ucciso il vigilante Francesco Della Corte, sono stati arrestati, ma la famiglia della vittima se la prende anche con i loro genitori. «Per me sono complici degli assassini, sia chi esprime solidarietà sui social con i minorenni arrestati sia i loro genitori che li hanno lasciati alle 3 di notte andare in giro aggredendo un uomo buono che faceva il suo lavoro», dichiara Giuseppe Della Corte, 25 anni, figlio del vigilante morto a Napoli venerdì dopo essere stato aggredito il 3 marzo. «Vogliamo giustizia, fino in fondo. Devono marcire in galera», aggiunge, come riportato dall'Ansa.

